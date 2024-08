Les joueuses et joueurs des Sims 4 commencent à en avoir gros. A chaque nouvelle extension, ses problèmes. Depuis quelque temps maintenant, Maxis rencontre de grosses difficultés au lancement de ses nouveaux DLC majeurs, qui sont systématiquement accompagnés d’une mise à jour importante déployée en amont de leur sortie. Des patchs qui cassent littéralement le jeu de tout le monde. Le DLC Amour Fou n’y a pas échappé et le ton commence à monter au sein de la communauté. Les développeurs ont tenu à rassurer en promettant une mise à jour pour sauver le jeu de son état déplorable actuel.

Une grosse mise à jour arrive pour Les Sims 4

Cela fait plus d’une semaine que les Sims 4 est devenu presque injouable pour de nombreux joueurs. Textures qui se font la malle, problèmes de gameplay fondamentaux, bugs en tout genre… la relation entre Maxis et sa communauté a baissé de quelques points. Les développeurs ont bien déployé un petit hotfix d’urgence il y a quelques jours pour empêcher les membres d’une même famille de roleplay Jaime et Cersei Lannister. L’inceste appartient encore au passé, mais de nombreux problèmes persistent. EA a enfin pris la parole pour tenter de rassurer les joueurs les plus impatients. Une mise à jour plus conséquente arrive, mais elle ne sera pas pour demain.

« Nous travaillons sur un patch qui cible plusieurs problèmes rapportés depuis le lancement de Les Sims 4 Amour Fou. Cela inclut les incidents avec des codes d’erreurs, les interactions manquantes et les verres déformés. Nous vous remercions pour votre patience et nous prévoyons d’implémenter ces correctifs en jeu au cours de la semaine prochaine », a ainsi expliqué le compte officiel du jeu. Sans la liste des patch notes, difficile de savoir ce à quoi cette mise à jour s’attaquera d’autre.

Plusieurs Sims se sont envolés avec des sauvegardes corrompues ©LoizidesSabrina

Ce ne sont clairement pas les problèmes qui manquent, les fans qualifiant la situation actuelle de « vrai foutoir » sur les forums spécialisés. Cela va de problèmes comportementaux avec des Sims devenus excessivement méchants à des corruptions de sauvegarde sur certaines parties qui duraient depuis des années. Ce micmac impact également les précieux mods des Sims 4. Certains parviennent difficilement à fonctionner quand d’autres sont devenus buggés à leur tour. La communauté s'est en tout cas écharpée autour du mod le plus populaire et le plus coquin de tous. Il ne faudra pas attendre très longtemps avant un retour à normale.

Source : EA