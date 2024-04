Les Sims 4 proposent encore une mise à jour pour offrir encore plus de liberté aux joueurs. Une excellente nouvelle pour la communauté qui bénéficie de contenus plus inclusifs.

Ce mois d'avril marque l'arrivée d'une mise à jour colorée pour les adeptes des Sims 4. Avec l'introduction de nouvelles variantes de couleurs pour les coiffures féminines déjà présentes dans le jeu de base. Cette nouveauté fait partie des mises à jour dédiées à la diversité des coiffures. Une initiative récemment annoncée par l'équipe des Sims, visant à enrichir l'éventail de personnalisation des personnages.

Une mise à jour encore plus inclusive pour Les Sims 4

Les joueurs peuvent désormais profiter de deux nouvelles options de couleurs pour les coiffures féminines. Promettant ainsi d'offrir plus de dynamisme et d'authenticité aux Sims. Cette introduction est le prélude d'autres mises à jour attendues. Notamment pour les coiffures masculines, prévues pour le mois de juillet.

L'accès à cette mise à jour, ainsi qu'aux futurs contenus de Sims Delivery Express (SDX), est facilité par un processus de téléchargement directement intégré dans le jeu Les Sims 4. Disponible tant sur PC que sur consoles. Ce service permet de rafraîchir le contenu du jeu avec de nouveaux éléments.

Pour les non-initiés, voici comment procéder pour intégrer les dernières nouveautés SDX dans votre jeu : en ouvrant Les Sims 4, le jeu vérifie automatiquement la présence de nouveau contenu. Si cette vérification n'est pas automatique, les joueurs peuvent manuellement chercher les nouvelles additions via les Options de jeu > Livraison Sims et vérifier le contenu nouveau. Une redémarrage du jeu est nécessaire pour accéder aux nouveaux contenus.

La mise à jour d'avril 2024 propose spécifiquement 24 variantes pour chaque coiffure féminine, permettant une personnalisation poussée et adaptée à tous les goûts et envies. La prévisualisation des nouvelles options de coiffures souligne l'engagement des développeurs à fournir une expérience toujours plus riche et variée. Répondant ainsi aux attentes de la communauté. Et ça rejoint la mise à jour plus inclusive pour la communauté afro-américaine.

Cette approche des mises à jour, directement téléchargeables dans le jeu, marque un tournant dans la manière dont les contenus additionnels sont proposés aux joueurs. Simplifiant l'accès à des nouveautés régulières qui continuent d'enrichir l'expérience de jeu des Sims 4.