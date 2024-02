Maxis continue encore et toujours d'assurer un suivi régulier des Sims 4. C'est un peu la tradition : il ne va jamais mourir jusqu'à l'arrivée du cinquième opus. En bref, il ne passera pas l'arme à gauche de sitôt. Le studio nous le fait bien comprendre avec l'ajout de nombreuses extensions, mais pas que. Il déploie régulièrement des mises à jour diverses et variées, mais il y a eu un petit souci avec la dernière en date. Disons qu'elle n'a pas été au goût de tout le monde.

La nouvelle mise à jour pour Les Sims 4 fâche les joueurs

L'update est officiellement arrivée dans Les Sims 4 le 27 février dernier, c'est-à-dire hier. En fait, elle a été publiée en amont de la sortie du nouveau kit d'objets Créations en cristal, qui n'est malheureusement pas gratuit. Il faudra débourser 9,99€ pour l'obtenir, ce qui reste une belle somme. Quoi qu'il en soit, le patch en question s'occupe de régler un certain nombre de bugs qui ont été rapportés par la communauté. La liste est plutôt longue, bref, rien d'anormal. Pourtant, il y a bien un élément de la mise à jour qui n'est pas passé, mais alors pas du tout.

Il s'agit d'un bouton inédit qui apparaît maintenant dans Les Sims 4 en haut de l'écran. Il prend la forme d'un chariot, invitant le joueur à découvrir des offres pour acheter des packs en tout genre. C'est la grande nouveauté de cette update, mais qui n'est pas appréciée par les fans. Pour cause, ça donne la sensation qu'EA force un peu la main des joueurs pour passer à la caisse. Il est difficile de ne pas voir l'icône, d'autant plus qu'elle bouge à la manière d'une pulsation. Histoire d'attirer l'oeil plus facilement.

Donc forcément, sur les réseaux sociaux, les réactions mitigées n'ont pas tardé à se faire entendre. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le compte X Sims Community déplore cette nouvelle fonctionnalité, et il n'est pas le seul. « Choquant », « C'est vraiment de mauvais goût », « Le nombre de bugs qui doivent être corrigés, et à la place, on fait ça ? », peut-on notamment lire. De toute évicence, ça ne plaît pas à la majorité et elle le fait bien comprendre. Est-ce que l'éditeur va faire machine arrière pour autant ? C'est moins sûr.