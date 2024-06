Les Sims 4 bénéficient encore d'une nouvelle mise à jour. Voici ce que l'on sait : elle comprend de nombreuses corrections de problèmes gênants. On sait qu'EA souhaite améliorer l'expérience.

Le 6 juin 2024, EA a déployé une nouvelle mise à jour pour Les Sims 4, disponible sur PC, Mac, Xbox et PlayStation. Contrairement à la précédente mise à jour qui introduisait de nombreuses corrections de bugs et un nouveau système d'événements, cette version se concentre principalement sur la résolution de certains exploits et problèmes apparus avec le patch précédent.

Les Sims 4 s'améliore encore

Cette nouvelle mise à jour des Sims 4 vise à corriger des problèmes spécifiques, notamment l'accès prématuré aux récompenses de l'événement Happy At Home Login. De plus, des plantages signalés par des utilisateurs de la version DirectX 11 ont été adressés.

Les joueurs peuvent télécharger cette mise à jour via leur plateforme respective. Ceux qui ont activé les mises à jour automatiques verront le patch se télécharger et s'installer sans intervention manuelle. En cas de dysfonctionnement de l'EA App, il est recommandé de vider le cache de l'application.

Notes de Patch

Voici les principales corrections et améliorations apportées par cette mise à jour :

Jeu de Base :

Suppression d'une info-bulle incorrecte apparaissant pour l'interaction Acheter sur le distributeur automatique Guerdon Goods.

Résolution d'un problème permettant au trait La pratique rend parfait d'être disponible dans Créer un Sim avant son déblocage par l'événement Happy At Home Login.

Correction de l'application et de l'incrémentation correctes des buffs du trait La pratique rend parfait une fois les exigences remplies.

Résolution de problèmes permettant à des récompenses verrouillées de l'événement Happy At Home Login d'être accessibles via certains filtres ou le randomiseur.

Correction d'une erreur Last Exception causant la réinitialisation des Sims après certaines interactions avec la piscine.

Correction de l'absence de texte lors de l'ouverture de l'événement Happy At Home Login en espagnol.

Mise à jour des noms et descriptions de certaines fleurs pour refléter la variété des couleurs disponibles.

DirectX 11 Preview :

Résolution d'un plantage au lancement lorsque MSAA était activé.

Améliorations générales de la stabilité et autres corrections diverses.

Les mises à jour régulières sont cruciales pour maintenir l'expérience de jeu optimale et satisfaire les attentes des joueurs. Et ça, EA l'a bien comprit avec Les Sims 4. D'ailleurs, la priorité semble être désormais la résolution des problèmes.