Malgré son ancienneté, Les Sims 4 continue encore et toujours de vivre grâce à l'apport de DLC, entre autres. Aujourd'hui, ça fait presque dix ans qu'il existe, et il n'est pas prêt de passer l'arme à gauche. D'une manière générale, la franchise connaît une popularité qui ne va pas régresser de sitôt. Par contre, des concurrents apparaissent de temps à autre, prêts à faire face au mastodonte de Maxis. Il y en a justement un qui vient de refaire surface, et il pourrait piquer votre curiosité. En plus, il a fait une belle annonce.

Les Sims 4 fait face à un nouveau concurrent

Le « nouvel » adversaire à entrer sur scène, c'est Paralives, dévoilé pour la première fois il y a quelques années. Un jeu qui sera potentiellement idéal pour patienter jusqu'à la sortie du Project Rene (ou Les Sims 5). Alex Massé a commencé à plancher sur ce titre tout seul, avant de réussir à s'étendre en un studio. Et on peut dire que lui et son équipe n'ont pas chômé ces douze derniers mois, comme ils l'ont récemment dévoilé. C'est simple, ils sont parvenus à créer plus de 800 nouveaux objets pour leur création. On peut dire que les choses n'ont pas été faites à moitié.

Alors que nos programmeurs se concentraient sur les fonctionnalités, le gameplay, nos artistes ont ajouté des centaines d'objets inédits pour le jeu.

Puisqu'on est face à un jeu de simulation de vie, les objets en question vont des décorations pour le jardin, à des meubles en tout genre pour la maison, bref, le coup classique. En tout cas, ça ne va pas dépayser les fans des Sims. Pour l'instant, on a seulement pu avoir un aperçu de ces items. Il n'y a donc pas de bande-annonce inédite à se mettre sous la dent, mais ça fait plaisir de voir que le développement avance comme sur des roulettes. Du moins, c'est l'impression que ça donne.

Ceci dit, il ne faut pas encore espérer obtenir une date de sortie. Pour le moment, le plan est de poursuivre le chantier de Paralives, mais ça ne veut pas dire que le studio ne pense pas au déploiement du jeu. En l'occurrence, il compte le lancer en accès anticipé sur Steam. On n'en saura pas plus, mais on surveillera de près comment ça se présente. En attendant, sachez qu'une nouvelle extension va être intégrée dans Les Sims 4. Elle s'appelle « Soyez sensationnels », et elle proposera un kit avec différents éléments pour briller en société.