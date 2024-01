Si le jeu vidéo évoque principalement la joie et la bonne humeur, il n'en demeure pas moins que le monde vidéoludique peut parfois décevoir de nombreux fans lors de diverses annonces. Cette fois-ci, cela concerne Les Sims 4. On vous dit tout.

Malgré ses dix ans d'existence, Les Sims 4 est un jeu qui est loin d'être oublié ou abandonné par son studio de développement, en l'occurrence Maxis, une société qu'on ne présente plus. Entre deux annonces de nouveaux DLC, les fans avaient espoir que ce jeu de simulation de vie débarquerait sur Nintendo Switch, suite à la découverte d'une mention aux côtés d'autres plateformes dans une description de recherche Google. Mais hélas, rien ne se passe comme prévu.

Les Sims 4 sur Nintendo Switch ? Le studio communique !

Imaginer jouer à Les Sims 4 sur Nintendo Switch est certainement tentant. Quoi de mieux que de construire une jolie maison et de s'occuper de ses occupants tranquillement assis sur la plage ou pour passer le temps dans les transports en commun ? Hélas, il va falloir se résigner, car cela ne sera pas le cas, comme l'a annoncé l'un des comptes Twitter officiels du jeu. Il s'agissait visiblement d'une grosse erreur. Naturellement, de nombreux joueurs vont être déçus. Voilà ce que l'on peut lire. :

Oups ! Nous avons mis à jour cette information car il semble s'agir d'une erreur dans les données de recherche. Les Sims 4 n'est pas disponible et aucune sortie n'est prévue sur la Nintendo Switch.

Maintenant, la question qui se pose est la suivante : est-ce que cela signifie que le jeu ne sera JAMAIS disponible, même dans un avenir lointain ? Difficile à dire, mais cela ne semble pas faire partie des projets de Maxis. Nous devrons donc nous contenter des plateformes sur lesquelles le jeu est déjà disponible, à savoir PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, MacOS et Windows. Pour rappel, à l'époque (2010) Les Sims 3 était disponible sur DS et 3DS. Et même sur iOS et Android. C'était le bon temps.

Un jeu toujours très vivant

Le quatrième opus des Sims est toujours très vivant et accueille actuellement deux nouveaux kits. Le premier kit, appelé Châteaux de caractère, permet aux joueurs de construire des châteaux dans un style historique. Ce kit offre une variété de nouveaux matériaux pour aider à créer le manoir de leurs rêves, idéal pour ceux qui aiment retourner dans le passé lors de leurs sessions de jeu.

Le deuxième kit, intitulé Style gothique, se concentre sur la garde-robe des Sims, en proposant une collection variée de vêtements noirs. Il ne se limite pas aux vêtements, mais comprend également des options de maquillage pour compléter le look. Les joueurs peuvent ainsi construire un château sombre et explorer ses couloirs avec le style qui leur convient parfaitement.