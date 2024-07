Le monde est fou, et parfois la communauté de joueurs en est le plus illustre exemple. Preuve en est une nouvelle fois avec le jeu Les Sims 4, qui déchaîne les passions.

La communauté du jeu Les Sims 4 est en pleine effervescence, non pas à cause de la récente extension Lovestruck, mais à cause d'un mod adulte très populaire : WickedWhims. Depuis le lancement de cette extension, les débats autour de ce mod ont enflammé les discussions, éclipsant presque l'enthousiasme pour les nouveautés officielles du jeu. Une vraie folie.

Quand un mod pour Les Sims 4 déchaine les passions

WickedWhims, un mod adulte bien connu parmi les joueurs de Les Sims 4, a récemment fait l'objet de vives critiques et de débats houleux. Certains joueurs se sont exprimés avec véhémence sur les réseaux sociaux et sur le Patreon de son créateur, Turbodriver, exigeant une mise à jour rapide du mod pour qu'il soit compatible avec la dernière extension. Ces demandes insistantes ont suscité des réactions mitigées au sein de la communauté.

Les commentaires impatients n'ont pas tardé à se multiplier. "Super énervé d'attendre la mise à jour," lit-on dans un commentaire posté quelques jours seulement après le lancement de Lovestruck. "Presque une semaine depuis la mise à jour et toujours rien," se plaint un autre joueur. Ces réactions montrent une frustration palpable parmi certains fans qui semblent oublier la complexité de la mise à jour d'un mod de cette envergure.

Cependant, une autre partie de la communauté a pris la défense de Turbodriver. Des messages de soutien ont émergé, critiquant l'impatience et le manque de respect de certains fans. "Pauvre Turbodriver," écrit un joueur, soulignant les commentaires agressifs sur le Patreon du créateur. Beaucoup d'autres ont exprimé leur gratitude et leur compréhension, rappelant que la mise à jour de tels mods prend du temps.

Malgré les critiques, Turbodriver a su garder son calme et a annoncé qu'une mise à jour de WickedWhims serait prête dans la semaine. Cette annonce a été accueillie avec soulagement par les fans plus compréhensifs, qui ont loué la patience et le professionnalisme du moddeur. "Beaucoup de gens ne méritent pas WickedWhims, mais merci pour tout ce que tu fais Turbo," a écrit un joueur reconnaissant.

Source : Twitter