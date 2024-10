Une fois de plus, EA et Maxis comptent bien continuer les mises à jour sur le très long terme pour Les Sims 4. On peut également noter de nouveaux changements et des corrections de bugs importants.

EA et Maxis ont lancé une nouvelle mise à jour pour Les Sims 4 sur PC, Mac, PlayStation et Xbox. Comme annoncé la semaine dernière, ce patch corrige plusieurs bugs liés aux événements en direct et débloque des objets de la Saison 1 pour tous les joueurs du jeu de base.

Des corrections pour les événements en direct pour Les Sims 4

La mise à jour du 1er octobre 2024 pour Les Sims 4 se concentre sur la résolution de problèmes rencontrés lors des événements Happy At Home et Reaper’s Rewards. Les joueurs qui n'avaient pas reçu leurs récompenses lors de l’événement Happy At Home verront désormais ces objets ajoutés automatiquement à leur jeu. Pas besoin d'intervenir, tout se fait automatiquement.

Les récompenses de l'événement Happy At Home sont désormais disponibles pour tous les joueurs, de manière permanente. Voici quelques-uns des objets que vous pourrez retrouver dans le jeu :

Mode Construction / Achat : Cible à fléchettes Bullseye Coussin de confort décontracté Bar compact Mini réfrigérateur Guerdon Goods Distributeur automatique Guerdon Goods Poubelle NanoCan 2.0

: Créer un Sim : Tenue Athleisure Collier en couches Night Sky Trait de Sim "Practice Makes Perfect" Coiffure Serenity

:

© Maxis / Electronic Arts

Résolutions de bugs et améliorations

En plus de ces nouveaux objets, cette mise à jour corrige plusieurs bugs liés à l’événement Reaper’s Rewards. Parmi les corrections apportées :

La mise à jour corrige plusieurs problèmes qui affectaient les événements en direct dans Les Sims 4. Tout d’abord, les quêtes qui disparaissaient de l’interface ont été résolues, offrant une expérience de jeu plus fluide. Les joueurs sur console, eux, n’auront plus à craindre de perdre leur progression lorsqu’ils accomplissent des quêtes hors ligne. De plus, la barre de progression des points d’événement fonctionne désormais correctement et se met à jour en temps réel. Enfin, les notifications de quêtes s’affichent correctement dans toutes les langues, améliorant ainsi l’accessibilité pour tous les joueurs.

Enfin, plusieurs améliorations ont été faites à l’interface de l’événement Reaper’s Rewards, rendant l’expérience plus fluide. Cette nouvelle mise à jour de Les Sims 4 vise à améliorer l’expérience de jeu, avec des objets gratuits pour tous et des corrections bienvenues pour les événements en direct. N'oubliez pas de vérifier si votre jeu est à jour pour en profiter dès maintenant.

Source : Maxis