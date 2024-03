En avril et juillet 2024, Les Sims 4, le célèbre jeu de simulation de vie, accueillera deux mises à jour de contenu dédiées à une meilleure représentation de la diversité. Ce renouveau, annoncé par Electronic Arts, vise spécifiquement à enrichir le jeu de nouvelles coiffures et caractéristiques visuelles reflétant davantage la communauté noire. Un pas en avant vers l'inclusion.

Les Sims 4 se veut plus inclusif

Maxis, le studio derrière Les Sims 4, a révélé sa collaboration avec Dark & Lovely, une marque de beauté renommée, ainsi qu'avec Danielle Ebonix Udogaranya, une créatrice de contenu récompensée et défenseure de la diversité et de l'inclusion dans le monde du jeu. Ensemble, ils lancent Play in Color, une campagne accompagnée d'un documentaire mettant en lumière la nécessité d'une représentation authentique dans les jeux vidéo.

Depuis ses débuts, l'industrie vidéoludique a souvent manqué de représenter fidèlement les caractéristiques des personnes de couleur, en particulier dans les domaines des coiffures. Maxis souhaite corriger cette tendance en introduisant de nouvelles options plus fidèles à la diversité de ses joueurs.

La première mise à jour, prévue pour avril, intégrera 24 nouvelles combinaisons de couleurs pour deux coiffures existantes, inspirées par la collection de couleurs Immersive Bolds de Dark & Lovely. Ensuite, en juillet, les joueurs pourront découvrir une toute nouvelle coiffure locs, issue également de cette fructueuse collaboration.

Ce n'est pas la première fois

Cette initiative marque un pas significatif vers une représentation plus fidèle et diversifiée dans Les Sims 4. Les mises à jour prévues sont le résultat d'efforts continus pour garantir que tous les joueurs se sentent représentés et valorisés dans leurs univers virtuels.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cela arrive, Les Sims 4 a intégré plusieurs mises à jour axées sur la diversité et l'inclusion au fil des ans. Récemment, une mise à jour gratuite a introduit le vitiligo dans le jeu, permettant aux joueurs de personnaliser leurs Sims avec cette condition de peau pour une représentation plus fidèle et diverse. Cette initiative a été réalisée en collaboration avec la mannequin Winnie Harlow, qui est atteinte de vitiligo, pour souligner l'importance de l'inclusion.​.Dans le passé, Les Sims 4 a également introduit d'autres fonctionnalités inclusives telles que la possibilité de choisir l'orientation sexuelle des Sims, permettant aux joueurs de définir les préférences amoureuses et les interactions romantiques. Bref, tout un programme.