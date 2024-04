Le 16 avril 2024, les développeurs de Les Sims 4 chez EA et Maxis ont annoncé une mise à jour significative préparant le terrain pour l'introduction de deux nouveaux kits, Party Essentials et Urban Homage (18 avril), prévus pour une sortie imminente. Cette mise à jour est désormais disponible sur diverses plateformes, à savoir PC, Mac, Xbox et Playstation, et est essentielle pour que tout se passe bien.

Les Sims 4 et la mise à jour du mois

La nouvelle mise à jour apporte un ensemble de correctifs et d'améliorations, adressant des problèmes variés allant des bugs affectant les plantes dans le jeu - qui émettaient auparavant des nuages de puanteur verts malgré leur bonne santé - jusqu'à des corrections plus techniques liées à des dysfonctionnements des applications in-game comme le Social Bunny App. Les joueurs sur console peuvent télécharger cette mise à jour en vérifiant les mises à jour disponibles dans le menu principal des Sims 4, tandis que ceux sur PC et Mac peuvent utiliser les clients EA App, Origin, ainsi que Steam et Epic Games pour accéder à la dernière version.

Parmi les améliorations notables, la mise à jour corrige un problème où l'eau n'était pas correctement collectée par les Dew Collectors dans le mode de vie écologique. Les joueurs qui utilisent les réseaux sociaux du jeu remarqueront que les horodatages sont désormais correctement mis à jour, réduisant le risque de manquer des événements sociaux in-game, un souci communément appelé FOMO (Fear Of Missing Out). En bref, on peut noter :

Corrections de base du jeu : Les plantes en bonne santé ne produiront plus de "nuages de puanteur" verts. Les coupures de courant inattendues après le paiement des factures sont résolues. Correction d'un bug dans l'interface de création de Sim où les panels des prénoms et noms restaient vides pour les Sims ayant des pronoms sélectionnés. Tous les Sims participeront désormais à la cuisine de groupe.

: Améliorations du serveur de la galerie : Assouplissement de la gestion des hashtags. Possibilité d'uploader des Sims créés par Maxis issus de jeux précédents.

Des changements qui font du bien