Les Sims 4 a célébré la fin d'année 2024 avec une nouvelle grosse mise à jour. Un patch qui a permis d'ajouter des nouveautés en phase avec la période hivernale comme le Plateau Chocolat chaud réconfortant pour réaliser des boissons chaudes, ou encore le Porte-couvertures Double confort. Comme à chaque fois, ça a également été l'occasion pour Maxis de déployer toute une série de correctifs pour le jeu de base, ainsi que les extensions « À la vie, à la mort » et « Au Restaurant ».

Des leaks sur trois kits Les Sims 4 de janvier 2024

Le suivi des Sims 4 n'est plus à démontrer et encore moins après l'énorme changement annoncé par Electronic Arts. Si vous attendiez Les Sims 5, vous pouvez faire une croix dessus. Plutôt que de sortir un nouveau jeu, l'éditeur met fin à la sérialisation de sa licence culte et a fait le choix de continuer à mettre à jour le titre actuel avec des contenus additionnels. D'ailleurs, les prochains DLC ont leaké et ce serait une première parce que Maxis a apparemment prévu de sortir trois kits d'un coup.

D'après des leaks de l'internaute anadius, les trois futurs kits des Sims 4 seront « Comfort Gamer Kit », « Secret Sanctuary Kit » et « Casanova Cove Kit ». Le DLC dédié aux joueurs se compose de la panoplie dont a besoin un joueur avec un bureau, une manette, un double-écran etc. « Ce kit a été créé en collaboration avec Lilsimsie pour être amusant et relaxant avec des références subtiles aux Sims » apprend t-on dans la description qui a aussi fuité.







Le DLC Les Sims 4 Secret Sanctuary offrira une expérience raffinée et plein de mystère. « Créez un espace luxueux avec des meubles somptueux dissimulés derrière un passage secret dans une bibliothèque ». Vous pourrez également visiblement vous prélasser sur une chaise longue, ou bien essayer « vêtements raffinés d'inspiration italienne » devant votre miroir sur pied en lui demandant si vous êtes la plus belle ou le plus beau.

Enfin, le DLC Casanova Cove se destine aux messieurs qui pourront se faire un « un espace de divertissement moderne » avec un confortable canapé ou large écran de TV. « Le style contemporain du décor de votre repaire (un bar élégant, une table basse élégante, etc.) garantira l'atmosphère adéquate, qu'il s'agisse d'une soirée de jeu ou d'un rendez-vous galant ».

Source : Anadius.