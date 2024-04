Les Sims 4 sont une nouvelle fois victimes d'une fuite. Cette fois-ci, avec l'arrivée de deux nouveaux DLC, dans le but d'enrichir davantage l'expérience de jeu initiale

Dans l'univers toujours expansif des Sims 4, deux nouveaux kits sont sur le point de voir le jour. Apportant avec eux une vague de fraîcheur et de nouvelles possibilités pour les fans du jeu. Ces ajouts, révélés de manière inattendue via un leak par un créateur affilié à EA sur les réseaux sociaux, sont baptisés Essentiels de Fête et Hommage Urbain, chacun proposé au prix de 4,99 euros.

Encore un leak pour les Sims 4

Le kit Essentiels de Fête se distingue par son orientation vers la construction, offrant une panoplie d'objets de célébration pour égayer les modes de construction des joueurs. Entre ballons, boules à facette, néons, divers éléments de décoration, confettis, et même une machine à fumée, les possibilités pour créer des espaces festifs sont décuplées.

D'autre part, le kit Hommage Urbain se concentre sur la personnalisation des Sims. En enrichissant le jeu d'une gamme de nouvelles options de mode et d'apparences célébrant la diversité culturelle. Ce kit ajoute une couche supplémentaire de personnalisation. Et c'est un bon point si vous voulez une meilleure représentation de la diversité en jeu.

Ces révélations coïncident avec les annonces précédentes faites par EA au début de l'année. Qui avaient teasé l'arrivée de deux kits inédits, décrits comme un kit célébratoire et un kit de style de type collab. Le leak survenu récemment semble ainsi confirmer et compléter le puzzle du contenu payant prévu pour le premier trimestre de 2024.

Un leak qui divise

Quant à la date de sortie, elle n'a pas été officiellement confirmée. Mais les indices laissent penser que ces kits pourraient être disponibles au plus tard le 18 avril. Suite à une annonce liée à un concours proposé par l'affilié EA. Les détails précis concernant la mise à disposition de ces kits seront vraisemblablement révélés dans les jours à venir. Comme toujours, ces nouvelles extensions promettent d'enrichir encore l'expérience de jeu. Offrant de nouvelles avenues pour exprimer la créativité des joueurs et célébrer la diversité. Ce qui semble, il faut bien l'admettre, très cher à EA.

Ce qui est certain, c'est que le leak divise pas mal. D'un côté, de nombreux joueurs se réjouissent d'avoir de vrais contenus pour mieux représenter la diversité. De l'autre, beaucoup se plaignent que ces nouveautés auraient pu sortir avec le pack Luxury Party Stuff, qui coûte tout de même 10 euros pour un nombre assez limité d'objets. Et on peut les comprendre...