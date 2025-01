Les Sims 4 devra bientôt faire face à de nombreux concurrents, tous plus ambitieux les uns que les autres, et le studio a souhaité s’exprimer sur ce sujet délicat.

Les Sims célèbre ses 25 ans. Une franchise iconique qui a marqué des générations de joueurs. Mais cette fois, elle n’est plus seule. Avec l’arrivée de concurrents comme InZOI et Paralives, le genre des simulations de vie connaît un vent de renouveau. Pour Maxis, ce n’est pas une menace, mais une opportunité pour Les Sims 4. Explications.

Les Sims 4 est constante évolution

Depuis 2000, Les Sims a évolué tout en gardant son essence. Construire, créer, raconter des histoires : c’est ce qui a séduit des millions de joueurs à travers le monde. Et cette année, Maxis voit visiblement grand. Au programme, de nouvelles extensions pour Les Sims 4, des événements pour célébrer cet anniversaire, et même une plateforme centrale appelée The Sims Hub. Ce nouvel outil permettra de connecter tous les jeux de la franchise en un seul endroit. Mais ce n’est pas tout. Deux projets majeurs sont aussi en préparation : Rene et Town Stories. Les détails restent flous, mais ils montrent que Maxis ne compte pas ralentir.

Depuis quelque temps, cela ne vous a surement pas échappé, des jeux comme InZOI ou Paralives attirent l’attention. Le premier, prévu pour mars 2025, mise sur des technologies innovantes comme la numérisation de visages. Le second propose une personnalisation poussée et une approche originale de la construction.

Pour Lyndsay Pearson, vice-présidente créative du jeu Les Sims, ces projets ne sont pas un problème. Au contraire. Elle voit dans cette concurrence une occasion d’apprendre et de se renouveler. "J’aime voir de nouvelles équipes se lancer", dit-elle. "Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres."

InZOI semble techniquement une petite révolution.

Des défis toujours présents

Créer une simulation de vie comme Les Sims 4, c’est compliqué. Pearson l’explique bien : il faut trouver le bon équilibre. Des personnages trop autonomes deviennent ennuyeux. Pas assez, et le jeu perd son intérêt. Même la série a connu des hauts et des bas à ce niveau. C’est justement cette complexité qui rend ce genre si unique. Et qui explique pourquoi les développeurs y investissent autant de temps et d’efforts.

Si InZOI et Paralives apportent des idées nouvelles, Les Sims 4, et plus généralement la licence, reste une référence. Avec ses 25 ans d’expérience et une communauté fidèle, Maxis a les moyens de continuer à surprendre. Et cette compétition profite surtout aux joueurs. Plus de choix, plus d’innovations, plus de plaisir.

Source : PCGAMER