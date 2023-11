Les Sims 4 ne compte toujours pas passer l'arme à gauche, et ce, malgré toutes ces années. Le jeu est en vie, et il le fait savoir en apportant régulièrement des nouveautés. À ce niveau-là, on peut dire que les joueurs sont gâtés. Ce n'est pas toujours gratuit, comme on a pu le voir avec le pack « À Louer ». Néanmoins, vous pouvez apprécier la surprise du jour sans frais supplémentaires, ce qui est bienvenu. Et c'est vos avatars qui va être content.

Les Sims 4 se refait une beauté

Ce nouvel ajout a été fait dans le cadre du service de Livraison Les Sims Express (LLE). Si vous ne connaissez pas, il s'agit d'une fonctionnalité qui a été implantée par Electronic Arts l'année dernière. Son objectif est simple : faciliter l'apport de contenus, sans forcément devoir passer par un énorme patch. Pas besoin de patch client, rien de tout ça. Vous l'aurez compris, on est loin d'une énorme mise à jour, mais ça n'empêche pas d'apprécier l'arrivée de nouvelles mécaniques ou d'objets de Construction/Achat.

Il y a peu, nous avons donc assisté à l'arrivée de coiffures inédites. Ce contenu gratuit va sûrement intéresser celles et ceux qui aiment personnaliser leurs personnages. Vous aimez les cheveux bouclés ? Alors sortez le champagne, car c'est maintenant disponible dans Les Sims 4. Cette nouvelle coupe s'accompagne d'un panel de couleurs variées, et il ne vous reste plus qu'à les essayer. Il y en a pour tous les goûts, alors tentez de trouver le style qui vous correspond le mieux, avant de repartir faire vos activités.

Envie d'installer et d'essayer ces nouveaux contenus ? Rien de plus simple. À noter que le service de Livraison Express est accessible pour les joueurs PC et consoles. Personne n'a été laissé pour compte.

Allez dans le menu Options, puis dans Livraison Les Sims.

Appuyez sur « Chercher du nouveau contenu ».

Récupérez le contenu

Redémarrez le jeu.

Et voilà, vous pouvez en profiter. N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'énormes ajouts à déclarer. Pour ça, il faut plutôt tourner son regard vers les packs d'extension, comme celui baptisé « À Louer ». Il permet de faire l'expérience de la propriété immobilière dans la peau d'un propriétaire ou d'un locataire, chacun avec son propre éventail de défis. Bon nombre de logements sont à votre disposition, et certains d'entre eux possèdent des particularités assez spéciales. On pense notamment au fait de pouvoir changer votre Sims en zombie à cause de la moisissure.