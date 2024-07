Le jeu de simulation de vie emblématique, Les Sims 4, prépare une mise à jour majeure qui répond enfin à l'une des demandes les plus insistantes de la communauté. Comme on le sait, le jeu se veut très inclusif avec une représentation importante des minorités pour que chacun puisse s'y retrouver. Cette fois-ci, cela concerne la romance. On vous dit tout.

Les Sims 4 est encore plus inclusif

Ainsi, on peut noter l'introduction des relations polyamoureuses. Accompagnée du nouveau pack d'extension Lovestruck, cette mise à jour gratuite apporte une dimension inédite aux interactions romantiques des Sims. Depuis ses débuts, Les Sims a permis aux joueurs de créer et gérer des vies virtuelles complexes, mais un aspect des relations amoureuses restait limité : la possibilité de relations polyamoureuses. Jusqu'à présent, les joueurs devaient se contenter de mods pour contourner les contraintes de jalousie et d'exclusivité imposées par le jeu. Avec l'arrivée du système de Limites Romantiques, cette époque est révolue.

Le système Limites Romantiques permet aux joueurs de définir comment leurs Sims perçoivent et gèrent les relations amoureuses. Désormais, les Sims peuvent entretenir des relations multiples sans que cela n'affecte négativement leurs autres relations. Cette fonctionnalité, gratuite pour tous les joueurs, offre une personnalisation poussée des interactions amoureuses, permettant une plus grande diversité et inclusivité dans le jeu.

La nouvelle a été accueillie avec enthousiasme par les fans. Sur Reddit, les joueurs expriment leur soulagement et leur excitation : "ENFIN !" D'autres se réjouissent de ne plus avoir besoin de mods pour gérer les relations multiples. Cette mise à jour est particulièrement bienvenue pour les joueurs sur console, qui n'ont pas accès aux mods.

L'introduction du polyamour dans Les Sims 4 marque une étape importante dans l'évolution du jeu. Non seulement cela enrichit l'expérience de jeu en offrant plus de liberté et de réalisme, mais cela reflète également une compréhension accrue des diversités relationnelles contemporaines. EA montre ainsi son engagement à créer un environnement de jeu plus inclusif et représentatif des différentes formes de relations.