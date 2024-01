Actuellement, Les Sims 4 vous invite à récupérer deux DLC, et ce, gratuitement. Mais attention, l'offre va bientôt se terminer, alors ne perdez plus de temps.

Lorsqu'on parle des Sims 4, on est quasiment pris par un sentiment de nostalgie. Il faut dire que le jeu commence à se faire vieux. Pour autant, Maxis n'est pas prêt de le laisser partir, même si le cinquième opus est en chantier. Le studio le prouve de différentes manières, avec par exemple la sortie de l'extension « À louer » le 7 décembre dernier. Mieux encore, il arrive parfois qu'on nous propose d'obtenir des DLC, sans avoir besoin de débourser un seul centime. Et justement, en ce moment, il est possible de récupérer deux extensions, sans frais supplémentaires. Néanmoins, il faut se dépêcher.

Deux DLC gratuits pour Les Sims 4, mais plus pour longtemps

Ce sera surtout une grosse piqûre de rappel pour celles et ceux qui avaient oublié l'information. En effet, ça fait un bon bout de temps qu'on sait que le kit d'objets Jardin Romantique est disponible gratuitement (si vous avez le jeu de base). On préfère tout de même vous avertir à nouveau, car l'offre prendra fin le 9 janvier 2024 à 9h59. Vous l'aurez compris, il est important de se presser. Pour rappel, il n'y a pas que les détenteurs des Sims 4 sur Xbox qui peuvent y avoir accès. C'est également le cas des joueurs PC. Par contre, si vous n'avez ni l'un, ni l'autre, ce sera 9,99€.

Quant au contenu du DLC gratuit, son nom est plutôt explicite. Il va vous permettre de laisser libre cours à votre esprit romantique, avec divers objets sur le thème floral, et d'autres surprises bienvenues. Voici ce qu'on peut notamment lire : « mettez vos Sims dans l’ambiance idéale avec des tenues florales romantiques et partagez un moment de jeu dans la magnifique fontaine. Allez ensuite au puits à souhaits, jetez une pièce et découvrez si les désirs les plus profonds de votre Sim se réalisent ». En plus de ça, on relève l'ajout de haies fleuries, de lampadaires, de statues, de bancs, etc. Ça en fait des nouveautés, d'autant plus que ça ne vous coûtera rien.

Une autre extension à récupérer sans faire chauffer la carte bleue

Ne partez pas tout de suite, car il y a une autre extension gratuite qui vous attend pour Les Sims 4. Il s'agit du kit d'objets baptisé Premier Animal de Compagnie. A l'instar du DLC dont on a parlé ci-dessus, il faudra faire à nouveau chauffer la carte bleue à partir du 9 janvier prochain à 19h00. Du moins, si vous utilisez Steam. Effectivement, ce dernier est aussi accessible via le portail d'Electronic Arts, et là encore, pas besoin de mettre la main au portefeuille.

Le hic, c'est qu'il n'y a pas de date de fin indiquée sur le site de l'éditeur. On imagine qu'elle va se calquer sur celle de la plateforme de Valve. Quoi qu'il en soit, dans le doute, ne tournez pas autour du pot. Cette fois, on a affaire à des animaux, eux-mêmes accompagnés d'articles de mode inédits, des meubles flambant neufs, et des décorations resplendissantes.