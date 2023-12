Les joueurs des Sims 4 ont des raisons d'avoir le sourire ce mois-ci. D'abord, la nouvelle extension À louer - vendue 39,99€ sur consoles et PC - est sortie le 7 décembre 2023. Avec elle, les utilisateurs peuvent créer un vaste empire immobilier constitué de maisons de ville, de duplex, de logements en sous-sol et plus. Bref, la vie rêvée (ou pas) de riche propriétaire. C'était très attendu par la grande communauté du jeu et c'est disponible. De plus, le titre d'EA multiplie les opérations pour offrir différents contenus et ça continue en ce moment même.

Un contenu gratuit pour Les Sims 4 à ne pas rater !

Dès maintenant et jusqu'au 9 janvier 2024 à 9h59, Les Sims 4 propose de télécharger gratuitement le kit d'objets Jardin Romantique qui nécessite évidemment le jeu de base, comme toujours. Grâce à lui, vous allez pouvoir vous aménager un extérieur bien cosy et romantique. « Mettez vos Sims dans l’ambiance idéale avec des tenues florales romantiques et partagez un moment de jeu dans la magnifique fontaine. Allez ensuite au puits à souhaits, jetez une pièce et découvrez si les désirs les plus profonds de votre Sim se réalisent » (via Xbox Store).

Le DLC Les Sims 4 Jardin Romantique renferme donc divers éléments, comme des fleurs, une fontaine ou un puit à souhaits, pour créer une ambiance plus chaleureuse. Vous pourrez aussi ajouter des haies fleuries, des lampadaires, des statues, des bancs et pimper vos avatars virtuels. Une série de coiffures et de tenues sont disponibles pour les hommes et les femmes. Mais ce sont bien ces dames qui seront les plus apprêtées avec des robes bien flashy parfois ornées de fleurs pour respecter le thème du jardin romantique.

Ce contenu gratuit Les Sims 4 n'est cependant pas accessible à tout le monde. En effet, seuls les possesseurs d'une console Xbox y ont le droit. Si vous avez une PS4, PS5 ou un PC, pas de bol. Le DLC est sur les boutiques de ces machines, mais il est payant : 9,99€.

Crédits : Steam.

Le DLC Premier Animal de Compagnie disponible gratuitement

Si vous avez un PC et Les Sims 4, tout n'est pas perdu ! Le kit d'objets Premier Animal de compagnie est encore gratuit sur Steam et via le site d'EA. Il comprend également de multiples éléments décoratifs pour votre habitat et du cosmétique pour vos personnages, mais surtout de nouveaux animaux. Après les chats et les chiens, vous allez devoir prendre soin d'un hamster, d'un rat, d'un bubalus miniature ou d'un hérisson pygmée. Normalement, cette offre a pris fin sur le portail d'Electronic Arts, mais pour une raison inconnue, le pack Premier Animal de compagnie est encore gratuit. Sur Steam en revanche, il a toujours été question que ça se termine le 9 janvier 2024 à 19h00.