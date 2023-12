Les Sims 4 n'est pas prêt de passer l'arme à gauche. L'extension « À louer » est officiellement sortie le 7 décembre 2023, venant enrichir davantage le contenu du jeu. Même après toutes ces années, les développeurs ne souhaitent pas abandonner le quatrième opus. Et histoire de maintenir la communauté impliquée dans l'aventure, de temps à autre, EA lui réserve de belles surprises. Par exemple, en ce moment, il est possible de récupérer des DLC, et ce, sans avoir à mettre la main au portefeuille. En plus, il y a une grosse surprise au rendez-vous.

Deux DLC gratuits pour Les Sims 4, avec une petite surprise

Si vous suivez un peu l'actualité autour des Sims 4, vous avez sûrement une sensation de déjà-vu. Pour cause, on est déjà au courant que le kit d'objets Jardin Romantique est actuellement disponible gratuitement (si vous avez le jeu de base). Ce ne sera plus le cas à partir du 9 janvier 2024 à 9h59, alors on vous conseille de ne pas traîner. Seulement voilà, ce contenu n'était pas accessible à tout le monde. En effet, seuls les possesseurs d'une console Xbox y avaient droit. Eh bien, bonne nouvelle, ça vient de changer, et les joueurs PC y ont maintenant aussi accès. Pour les autres machines, il faut débourser 9,99€ pour l'obtenir.

Voici ce qu'on peut apprendre au sujet de ce DLC gratuit : « mettez vos Sims dans l’ambiance idéale avec des tenues florales romantiques et partagez un moment de jeu dans la magnifique fontaine. Allez ensuite au puits à souhaits, jetez une pièce et découvrez si les désirs les plus profonds de votre Sim se réalisent ». Au niveau des autres ajouts, vous allez notamment pouvoir faire usage de haies fleuries, de lampadaires, de statues, de bancs, bref, il y a de quoi faire. En outre, des coiffures inédites sont disponibles, ainsi que des robes parfois ornées de fleurs pour les femmes. En voilà des belles nouveautés pour vos Sims.

Un autre DLC est disponible gratuitement

Sur PC, une autre surprise attend les joueurs, avec un deuxième DLC à télécharger, sans frais supplémentaires. Il s'agit du kit d'objets baptisé Premier Animal de Compagnie. Cette offre alléchante se terminera le 9 janvier 2024 à 19h00 sur Steam, alors une fois encore, on vous invite à ne pas perdre de temps. D'ailleurs, si vous passez par le portail d'Electronic Arts, il est également encore gratuit dessus, même si on ne sait pas vraiment pourquoi, puisque c'est censé avoir pris fin. En tout cas, au programme de cette extension des Sims 4, on a des animaux, des nouveaux articles de mode, des meubles flambant neufs, et des décorations qui claquent.