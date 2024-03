En attendant Les Sims 5, qui ne semble pas prêt de pointer le bout de son nez, le quatrième opus continue d'enrichir son expérience. Maxis n'a décidément pas envie de passer complètement à autre chose. On se souvient notamment en janvier du DLC baptisé « Châteaux de caractère », pour construire un superbe manoir et y inviter ses amis virtuels. Même après tout ce temps, le jeu régale toujours sa communauté. Et ça passe aussi par des gros cadeaux à destination des joueurs, comme c'est le cas en ce moment.

Du beau contenu gratuit pour Les Sims 4, mais faites vite !

Ce n'est pas la première fois que le jeu propose du contenu gratuit. C'était déjà le cas avec, par exemple, le kit d'objets « Premier Animal de Compagnie ». On a clairement affaire à des opportunités à ne pas louper, d'autant plus qu'elles sont souvent limitées dans le temps. Cette fois, vous avez l'occasion de récupérer le kit d'objets « En plein air », sans faire chauffer la carte bleue. Si vous souhaitez égayer un peu la vie de vos Sims dans votre jardin, c'est exactement ça qu'il vous faut.

Comme son nom l'indique, ce DLC quitte la demeure des Sims pour se diriger vers un air plus frais. Et plus précisément celui de votre jardin. Grâce à ce kit, vous pouvez y installer des glissades d'eau, et totalement personnaliser votre espace extérieur. Vous avez des décorations colorées sous la main pour embellir le cadre, à l'image de meubles de terrasse multicolores, mais aussi de beaux objets comme un carillon ou une mangeoire à oiseaux. Il faut l'avouer, c'est plutôt pas mal. N'hésitez surtout pas à aller le récupérer dès maintenant sur PC (via Steam), Xbox et PlayStation.

Si ça vous intéresse, alors ne vous tournez pas les pouces trop longtemps. Comme on l'a déjà expliqué, cette extension ne va pas rester éternellement gratuite. En l'occurrence, vous avez jusqu'au 13 avril 2024 à 19h00 pour l'obtenir, sans frais supplémentaires. Sinon, il va falloir débourser 9,99€. Bon, ce n'est pas non plus une somme astronomique, mais entre ça ou ne rien payer, on a fait notre choix. En tout cas, c'est une excellente période pour retourner sur Les Sims 4. Cela nous permet aussi d'oublier l'absence d'une annonce officielle pour le Project Rene. Croisons les doigts pour cette année.

Un nouveau patch a été déployé

Outre cette offre alléchante, Les Sims 4 s'est récemment offert une petite mise à jour. Au menu, une optimisation des performances, mais pas que. EA semble également avoir empêché la suppression involontaire de certaines Émotions lors du chargement du titre. Toujours dans l'idée de corriger des bugs, l'interface utilisateur du sélecteur d'objets ne devrait plus bugger lors d'interactions comme « Donner ». De même, si une infobulle apparaît lors du survol d'un objet dans l'inventaire, il n'y aura normalement plus de crash. Du moins, c'est ce qu'on espère.