Le 18 avril 2024 marquera une étape importante pour les adeptes des Sims 4 avec l'arrivée de deux nouveaux kits : Essentiels de Fête et Hommage Urbain, enrichissant ainsi l'univers du jeu avec des éléments inédits. Pour toujours plus d'inclusivité et de possibilité. Ces additions surviennent après deux gros leaks, suscitant un enthousiasme considérable au sein de la communauté. Mais aussi un peu de division chez les fans...

Encore du contenu pour Les Sims 4

Le kit Essentiels de Fête pour Les Sims 4 promet de transformer les réceptions virtuelles en événements assez époustouflants. Que votre Sim organise un déjeuner somptueux ou une fête, ce kit fournit tout le nécessaire pour que chaque célébration devienne le centre d'attention. Des décorations de fête coordonnées aux accessoires ludiques, chaque élément a été conçu pour dynamiser l'ambiance et garantir des moments sympa. Imaginez vos Sims danser sous une boule disco envoûtante ou partager des instants forts sur Simstagram, grâce à des décors vivants et uniques. Bref, c'est un peu la fête.

Du style pour vos Sims

En collaboration avec Danielle “Ebonix” Udogaranya, une créatrice de contenu reconnue et défenseure de la diversité et de l'inclusion, le kit Hommage Urbain offre une plongée dans les tendances mode inspirées de Londres des années 90 et 2000. Ce kit se distingue par ses motifs graffiti, ses accessoires audacieux et ses pièces iconiques qui permettent aux Sims d'afficher un style assez inégalé. Les tenues proposées allient modernité et nostalgie, reflétant la richesse culturelle et la diversité de la vie urbaine. Les créations d'Ebonix rendent hommage à l'innovation mode à travers les époques, avec des ensembles et des détails personnels, comme les numéros sur les shorts de basket faisant référence aux dates d'anniversaire de ses proches.

Elle explique :

Quand j'ai imaginé Urban Homage, le pitch [de Maxis] rendait hommage aux années 80, 90 et 2000.

Ces kits, disponibles à l'achat pour 4,99 euros chacun, seront lancés simultanément sur PC, Mac, Xbox et consoles Playstation. Le tout dès le 18 avril prochain. Il ne reste donc plus beaucoup de temps à attendre pour en profiter. Ce qui est certain, c'est que ça divise pas mal. D'un côté, de nombreux joueurs se réjouissent d'avoir de vrais contenus pour mieux représenter la diversité. De l'autre, beaucoup se plaignent que ces nouveautés auraient pu sortir avec le pack Luxury Party Stuff.