Les Sims 4 continuent de rassembler toujours plus de joueurs et ce n’est pas près de finir. Alors que le prochain volet, Project Rene, se profile loin, très loin à l’horizon, le quatrième épisode enchaîne les mises à jour et les nouveaux contenus. Aujourd’hui d’ailleurs, c’est un nouveau DLC qui vient de leaker et à peine s'est-il retrouvé sur la Toile qu'il fait déjà l'unanimité auprès de la communauté.

Un nouveau kit arrive pour les Sims 4 !

Non content de proposer un contenu déjà colossal, le jeu devrait prochainement recevoir un beau DLC qui ravira à coup sûr les amateurs de construction d’époque. Puisque oui, d’après ce nouveau leak, le prochain Kit des Sims 4 vous permettra de construire un véritable château. Des murs au toit en passant par les décors extérieurs de toutes sortes, ce prochain Kit s’annonce bien garni et ne manque déjà pas de faire son petit effet auprès des décorateurs et constructeurs virtuels. S’il n’a pas encore été officialisé, ce nouveau kit est toutefois une réalité puisque ce leak nous vient directement de l'application EA, comme souvent quand du contenu fuite pour le jeu. Pas de place au doute donc, vous pourrez bientôt vivre la vie de château, ou presque.

On ne sait pas encore quand sortira ce nouveau DLC des Sims 4, mais les fans du jeu sont déjà aux anges. Il faut dire que la publication du kit n’a repris que depuis peu, puisque le studio Maxis avait arrêté pendant près de 3 ans. C’est la communauté qui a fait des pieds et des mains pour que ça revienne et le studio leur rend bien. Ce nouveau kit des Sims 4 devrait être officialisé très prochainement, cela ne semble plus qu'une affaire de jours, voire d'heures.

Un kit qui plaît déjà

Un DLC qui a déjà son succès auprès de la communauté et ce n'est pas un hasard. Il était arrivé en tête des votes des collections choisies par les joueurs, loin d'être insensibles à la petite touche gothique et aux différentes pièces de construction qui se profilent. Selon la description officielle, ce kit des Sims 4 permettra de « construire quelque chose de grandiose », avec des arches gothiques, des fenêtres ornées, de grands escaliers anciens, des murs de pierre travaillés, des vitraux et même une gargouille qui pourra trôner au sommet de vos châteaux.