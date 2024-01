Le nouveau DLC pour Les Sims 4, qui avait leak sur la Toile, vient officiellement d'être présenté au grand jour par EA et Maxis. Comme on pouvait s'y attendre, il va ajouter du beau contenu dans l'expérience.

Malgré les années qui passent, Les Sims 4 n'est toujours pas prêt de passer l'arme à gauche. Les mises à jour se succèdent, et les DLC continuent de sortir à un rythme régulier. Et justement, il y a quelques jours, un nouveau kit a leaké via l'application EA. Aujourd'hui, il a droit à sa présentation officielle de la part d'Electronic Arts et Maxis. Mais surprise, il n'est pas venu seul. Voilà qui devrait vous motiver à relancer le jeu, si ce n'est pas encore fait.

Deux nouveaux kits arrivent pour Les Sims 4

Eh oui, ce n'est pas un, mais deux nouveaux kits qui vont faire leur entrée dans le quatrième opus. Le premier, c'est celui qui avait fuité : Châteaux de caractère. Comme son nom l'indique, les joueurs pourront construire des châteaux grandioses dans un style de l'époque. Pour ce faire, de nombreux matériaux inédits vont être mis à leur disposition, tout ça dans le but de façonner le manoir rêvé. C'est le moment de retourner dans le passé le temps d'une bonne session de jeu sur Les Sims 4. Si vous avez l'âme d'un décorateur ou d'un constructeur, virtuel ou non, il va sans dire que c'est fait pour vous.

L'autre kit est un peu différent, mais on garde globalement le « même esprit ». Pour cause, il s'appelle Style gothique, et il est à destination de votre garde-robe. Il faut aimer porter des vêtements noirs divers et variés, et vous aurez ici l'embarras du choix. Bien évidemment, ce style ne se limite pas qu'aux tenues portées, et vous allez pouvoir sortir votre meilleur maquillage pour arborer une expression morose. Dans l'ordre, construisez-vous un château bien glauque, avant de parcourir ses couloirs avec un look gothique. Vous allez avoir de quoi faire, mais quand est-ce que ça sort ?

Eh oui, il ne reste maintenant qu'une seule question en suspens : la date de sortie. Déjà, ces deux kits arriveront bien en même temps sur Les Sims 4. Ce n'est pas une grande surprise, mais dans le doute, on préfère confirmer. Quoi qu'il en soit, la patience sera de courte durée, puisqu'ils sortent le 18 janvier prochain, c'est-à-dire... demain. Une fois encore, ça va être un bon moyen d'attendre des nouvelles du prochain volet, le Project Rene, qui ne va pas pointer le bout de son nez de sitôt.