Le jeu Les Sims 4 s'est encore offert une mise à jour la semaine dernière afin de célébrer les fêtes de fin d'année, et de mettre sa large communauté dans le bain de Noël. Et pour cela, Maxis a lancé un événement très festif qui vous permet de collecter toujours plus d'objet pour habiller vos intérieurs et extérieurs, et customiser davantage vos personnages avec un pull bien moche par exemple. Au total, trois semaines de récompenses attendent les joueuses et joueurs sur consoles comme sur PC. Profitez-en vite !

Des contenus gratuits Sims avec l'événement Festivités Cosy

Comme promis au moment de la publication de la mise à jour 1.111.102.1030 / 2.04 de décembre 2024, Les Sims 4 ont lancé leur événement « Festivités Cosy » qui inclut « trois semaines de récompenses totalement inédites et des quêtes basées sur des traditions du monde entier ». Depuis le 3 décembre 2024 et jusqu'au 10 janvier 2025, Maxis vous offre encore des contenus gratuits pour célébrer Noël. Mais pour y prétendre, il faudra réaliser six quêtes. En cas de succès, vous vous verrez attribuer des Points d'évènements à échanger contre les récompenses.

Quels sont les contenus gratuits à récupérer dans Les Sims 4 ? Dans le cadre des deux premières quêtes, le jeu vous fait don d'une « Jolie couronne des fêtes », d'une « Collection Haies des fêtes », d'un « Anorak stylé » ou encore d'un « Paillasson Ambiance des fêtes ». Comme le montre l'image ci-dessous, attendez-vous également à un cadre festif pour votre télévision, à deux autres couronnes des fêtes, à un foulard ou encore à un pull moche de Noël. Un accessoire parfait à porter lors de soirées de décembre sur Les Sims 4.

Voici le calendrier des quêtes de l'événement Festivités Cosy des Sims 4 :

3 décembre 2024 : quête 1 disponible

6 décembre 2024 : quête 2 disponible

10 décembre 2024 : quête 3 disponible

13 décembre 2024 : quête 4 disponible

17 décembre 2024 : quête 5 disponible

20 décembre 2024 : quête 6 disponible

10 janvier 2025 : fin de l'événement Festivités Cosy des Sims 4

Rendez-vous dès maintenant sur Les Sims 4 pour découvrir les tâches à effectuer qui vous permettront ces cadeaux de Noël.

Source : Electronic Arts.