Difficile de trouver un jeu qui compte autant de DLC que Les Sims 4. Le quatrième épisode de la franchise ayant donné naissance à un nouveau genre, le life-sim, occupe des millions de joueurs depuis sa sortie en 2014. Même si le public attend impatiemment Les Sims 5, les nombreuses extensions qui continuent de voir le jour rallongent nettement la durée de vie du titre. En plus de cela, certaines mises à jour permettent de récupérer du contenu gratuitement, et c'est justement ce qui nous intéresse ici.

Un très beau cadeau pour les joueurs des Sims 4

Vous avez certainement remarqué que c'est bientôt la rentrée. Non, nous ne vous disons pas ça pour vous mettre de mauvaise humeur, mais parce que le contenu qui est arrivé gratuitement dans Les Sims 4 est directement lié à cette période peu appréciée des écoliers. Grâce à la fonctionnalité Livraison Les Sims Express avec laquelle l'éditeur peut intégrer du contenu à son jeu sans déployer un patch complet, le développeur intègre plusieurs nouveaux éléments. Dès maintenant, vous pouvez récupérer des panneaux de terrains, des sacs à dos, des boîtes à repas et... des portes de toilettes inédits. En plus, EA ne se contente pas de ça et annonce avoir ajouté des fonctionnalités à ces nouveaux objets.

Les sacs à dos peuvent maintenant être utilisés comme un espace de stockage dans lesquels les Sims peuvent mettre ou enlever des objets de leur inventaire. Et les Sims aussi jeunes que les bambins peuvent transporter leurs nourritures et boissons dans la nouvelle boîte à repas, qui peut également être placée dans l'inventaire de votre Sim !

Ces nouveautés gratuites devraient plaire aux joueurs des Sims 4, mais ce qui les divertit cet été, c'est bien la nouvelle extension Vie au ranch, sortie en juillet dernier. Ce DLC vous place aux commandes d'un ranch créé par vos soins, au sein duquel il faudra « rendre vos animaux heureux, récolter de l’herbe de prairie pour les nourrir, récupérer du fumier de cheval pour fertiliser vos plantes et fabriquer votre propre nectar pour le vendre ». Si vous en avez assez des Sims après plusieurs années passées sur le jeu, rappelons qu'un concurrent, Life by You, compte bientôt lui faire de l'ombre avec la sortie de son accès anticipé en mars prochain. Le jeu de Paradox Tectonic aura la lourde tâche de rivaliser avec le maître du genre.