Les Sims 4 continue de fasciner les joueurs, même 10 ans après sa sortie. Avec une communauté toujours active, EA ne cesse de proposer des mises à jour et de nouveaux contenus. Cependant, tout n’est pas parfait, et les critiques sur les problèmes techniques persistent. Alors, que faut-il retenir des dernières nouveautés et des améliorations promises pour ce jeu emblématique ? Quelque chose pourrait bien tout changer avec une prise de conscience de l'éditeur.

Les Sims Labs

EA a lancé The Sims Labs, un programme permettant à certains joueurs de tester de nouvelles fonctionnalités avant leur sortie officielle. L’objectif ? Recueillir des avis en amont pour affiner les mises à jour. En théorie, c’est une excellente initiative. En pratique, la communauté pointe du doigt un souci majeur : malgré ces tests, beaucoup de mises à jour arrivent avec des bugs. Certains joueurs reprochent à EA de ne pas aller au bout des choses. Ils attendent plus de rigueur dans les correctifs, qui, selon eux, devraient être plus efficaces pour garantir une meilleure expérience de jeu.

Plus de collaboration avec la communauté

Une nouveauté qui a enthousiasmé une partie des fans, ce sont les Kits créateur·ice. Ces petits packs, créés par des membres de la communauté en partenariat avec EA, permettent d’ajouter du contenu personnalisé au jeu. Des vêtements, des objets de décoration, et bien plus encore, conçus par des créateurs talentueux, seront disponibles dès novembre 2024. Et EA souhaite continuer sur cette lancée.

Si cette initiative est saluée pour sa créativité, certains joueurs restent sur leur faim. Beaucoup estiment que EA se concentre trop sur ces petits contenus payants, plutôt que de se pencher sur les véritables améliorations nécessaires au jeu. Pour eux, ces efforts sont louables, mais ne répondent pas aux attentes d’une communauté qui attend des évolutions plus profondes, notamment sur le plan technique.

Des mises à jour régulières, la vraie différence ?

Malgré les nouvelles fonctionnalités et contenus, Les Sims 4 souffre encore de bugs récurrents. EA a donc promis des correctifs plus réguliers, avec des mises à jour environ tous les deux mois. Les fans espèrent des efforts plus soutenus de la part d’EA pour stabiliser le jeu. Même si la volonté de bien faire est présente, le résultat ne semble pas toujours à la hauteur des attentes, créant une frustration parmi la communauté. Mais les choses semblent changer dans le bon sens. EA en a conscience.

Un des points forts de Les Sims 4 reste son suivi constant, même une décennie après sa sortie. EA continue d’investir dans ce jeu et de proposer de nouveaux contenus. En 2024, les joueurs ont passé plus de 2,4 milliards d’heures à jouer, preuve de l’engouement toujours présent pour cette simulation de vie.

Malgré les critiques, Les Sims 4 reste une référence dans son genre. Les joueurs espèrent cependant qu'EA trouvera un meilleur équilibre entre les nouveaux contenus et les améliorations indispensables pour rendre l’expérience plus fluide et agréable. Et c'est plus ou moins la promesse de l'éditeur dans son dernier blog sur le jeu.

