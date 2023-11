Actuellement, les détenteurs des Sims 4 attendent avec impatience l'arrivée du DLC « À louer » qui promet pas mal de belles nouveautés. Eh oui, après tout ce temps, il y a encore du contenu inédit pour ce jeu. Pourtant, Maxis et Electronic Arts s'attellent bien à un cinquième opus, mais ça ne va pas les empêcher de continuer à s'occuper de son aîné. D'ailleurs, un beau cadeau est actuellement disponible, et vous pouvez le récupérer pour enrichir votre expérience de jeu. Par contre, il va falloir se dépêcher.

Un cadeau gratuit pour Les Sims 4

Depuis sa sortie, Les Sims 4 s'est offert pas mal d'extensions plus ou moins massives. Parfois, elles comprennent elles-mêmes des petits DLC. C'est le cas du kit d'objets baptisé Premier Animal de Compagnie. Pour le moment, il est toujours possible de l'obtenir sans frais supplémentaires, mais seulement jusqu'au 28 novembre prochain. Il ne faut donc pas perdre de temps. Au programme, des animaux, des nouveaux articles de mode, des meubles flambants neufs, et des décorations qui claquent. Ça va sûrement donner envie aux fans des Sims 4.

Apprenez à vos Sims à s'occuper d'animaux de compagnie plus petits, décorez une maison avec des meubles inspirés des animaux et habillez vos animaux avec vos tenues de Sim préférées ! Parcourez le contenu de ce pack et laissez-vous inspirer par davantage d'articles de mode, de meubles, de coiffures et de décorations. Imaginez tout ce que vous ferez ensuite !

Néanmoins, il y a une seule et unique condition pour s'emparer de ce contenu gratuit : il faut posséder Les Sims 4 Chiens et Chats. Si vous passez à la caisse, vous pourrez devenir l'heureux détenteur d'un animal de compagnie. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du choix. Vous pouvez, par exemple, adopter un hamster, un rat, un hérisson pygmée ou un bubalus miniature. Ensuite, il faut trouver un nom à la bête, avant de lui préparer un endroit où dormir. Après ça, vous pouvez vous amuser ensemble, l'habiller, etc. Les possibilités sont nombreuses (c'est un jeu Sims après tout) et c'est à vous de les découvrir.

Une offre à ne pas louper sur Steam

Si vous hésitez encore, sachez que le kit d'objets Les Sims 4 Premier Animal de Compagnie est aussi disponible sur Steam. Sur cette plateforme, le DLC est accessible gratuitement jusqu'au 9 janvier 2024 à 19h00. Pourquoi une telle différence avec l'offre sur le site d'EA qui prend fin dès le 28 novembre prochain ? Eh bien, on ne sait pas encore, et certains joueurs pensent qu'il s'agit d'une erreur de la part du studio. Nous vous tiendrons au courant s'il y a le moindre changement, mais d'ici là, n'oubliez pas de réclamer ce cadeau sans attendre.