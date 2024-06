Le 13 juin 2024, le groupe LEGO a dévoilé une nouvelle addition à sa gamme très appréciée de LEGO Transformers : le set LEGO Icons 10338 Transformers Bumblebee. Cette annonce marque un événement attendu par les fans, arrivant deux ans après la sortie du set LEGO Transformers 10302 Optimus Prime. Fidèle à l'échelle du modèle précédent, ce nouveau set permet de recréer Bumblebee, un autre protecteur emblématique de la Terre, prêt à affronter les Decepticons.

LEGO feat Transformers

Le set 10338 Transformers Bumblebee se compose de 950 pièces et sera disponible au prix de 89,99 euros. Il sortira officiellement le 4 juillet, avec un accès anticipé pour les membres Insiders à partir du 1er juillet. Conformément aux attentes des fans, Bumblebee conservera la fonctionnalité de transformation déjà vue avec Optimus Prime. Permettant une transition fluide entre les modes robot et véhicule sans nécessiter de démontage.

Ce modèle détaillé rend hommage à l'action figure robotique emblématique des années 1980. Il comprend des articulations mobiles, un blaster ionique, et un jetpack. La capacité de Bumblebee à passer de mode Autobot au mode véhicule, associée à un socle de présentation et une application LEGO Builder pour des instructions numériques, en fait un cadeau idéal pour les fans et les collectionneurs de Transformers.

La sortie de ce nouveau set s'inscrit dans le cadre du 40e anniversaire de la franchise Transformers. Un jalon qui témoigne de la longévité et de l'impact culturel de cette série. L'absence de la nécessité de démonter les pièces pour transformer Bumblebee en fait un modèle particulièrement accessible et plaisant. Cela renforce l'engagement de LEGO à créer des produits non seulement fidèles aux designs originaux, mais aussi fonctionnels et ludiques. De votre côté, que pensez-vous de ce tout nouveau set ? Que pensez-vous de son design ? Convaincus ?