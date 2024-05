LEGO propose des ensembles Star Wars depuis de nombreuses années maintenant. Des modèles simples et accessibles aux répliques détaillées et complexes, chaque pièce est conçue pour plonger les constructeurs au cœur de l'action et leur permettre de vivre leur propre épopée spatiale. Pour vous aider à y voir plus clair dans ce qui est disponible, nous avons sélectionné quelques sets incontournables à avoir absolument.

Le chasseur N-1 du Mandalorien

Le chasseur N-1 du Mandalorien, référencé sous le numéro 75325, s'inspire de la série Star Wars: Le livre de Boba Fett et permet aux fans de recréer des scènes sur Tatooine. Ce modèle LEGO est conçu pour les jeunes constructeurs à partir de 9 ans avec ses 412 pièces. Le chasseur est équipé d’un cockpit pouvant accueillir une minifigurine, d’un espace passager dédié à Grogu, également connu sous le nom de Bébé Yoda, d’un petit compartiment cargo et d’un canon à ressort. Le set comprend des minifigurines du Mandalorien équipé d'un sabre noir et d’un jetpack, de Peli Motto avec une clé à molette, ainsi que des figurines de Grogu et d’un droïde BD.

Référence : 75325 Star Wars Le chasseur N-1 du Mandalorien

75325 Star Wars Le chasseur N-1 du Mandalorien Dimensions : plus de 7 cm de haut | 42 cm de long | 29 cm de large

plus de 7 cm de haut | 42 cm de long | 29 cm de large Nombre de pièces : 412 pièces

412 pièces Nombre de mini-figurines : 4 (Le Mandalorien, Peli Motto, Grogu, droïde BD)

4 (Le Mandalorien, Peli Motto, Grogu, droïde BD) Prix : 64,99€

La Course de Podracers de Mos Espa

Cet ensemble sophistiqué et détaillé recrée le Canyon de l'Arche et intègre les podracers minutieusement conçus d'Anakin et de Sebulba. Enrichi d'une citation de Qui-Gon Jinn et d'une brique commémorative du 25e anniversaire de LEGO Star Wars, ce modèle est une véritable pièce de collection.

Référence : 75380 Star Wars La Course de Podracers de Mos Espa

75380 Star Wars La Course de Podracers de Mos Espa Dimensions : plus de 12 cm de haut | 30 cm de large | 14 cm de profondeur

plus de 12 cm de haut | 30 cm de large | 14 cm de profondeur Nombre de pièces : 718 pièces

718 pièces Nombre de mini-figurines : Inclut des versions en briques des podracers d’Anakin Skywalker et de Sebulba, mais pas de mini-figurines spécifiques.

Inclut des versions en briques des podracers d’Anakin Skywalker et de Sebulba, mais pas de mini-figurines spécifiques. Prix : 79,99€

Faucon Millenium en LEGO

Découvrez le Faucon Millenium LEGO Star Wars 75257, une reproduction en briques de l'emblématique cargo corellien, véritable icône de la saga Star Wars. Avec ses tourelles rotatives supérieure et inférieure, ses fusils à ressort, sa rampe d'accès abaissable et son cockpit ouvrable pour deux figurines, ce modèle offre de nombreuses possibilités de jeu et d'exposition. Les panneaux supérieurs s'ouvrent pour dévoiler un intérieur minutieusement détaillé, comprenant un espace de chargement, un ordinateur de navigation, un canapé avec table d'holojeu Dejarik, une cuisine, une couchette, un compartiment secret pour la contrebande, et même un système d’hyperpropulsion avec des outils pour des réparations.

Fiche d'information du produit :

Référence : 75257 Star Wars Faucon Millenium

75257 Star Wars Faucon Millenium Dimensions : plus de 14 cm de haut | 44 cm de long | 32 cm de large

plus de 14 cm de haut | 44 cm de long | 32 cm de large Nombre de pièces : non spécifié

non spécifié Nombre de mini-figurines : 7 (Finn, Chewbacca, C-3PO, Lando Calrissian, Boolio, R2-D2, D-O)

7 (Finn, Chewbacca, C-3PO, Lando Calrissian, Boolio, R2-D2, D-O) Prix : 169,99 euros

Diorama de la salle du trône de l’Empereur

Plongez dans l'un des moments les plus emblématiques de Star Wars : Le Retour du Jedi avec le Diorama de la Salle du Trône de l’Empereur (75352). Ce set LEGO Star Wars™ est conçu spécialement pour les adultes, permettant de recréer la confrontation épique entre Dark Vador, Luke Skywalker et l'Empereur Palpatine.

Référence : 75352 Star Wars Diorama de la Salle du Trône de l’Empereur

75352 Star Wars Diorama de la Salle du Trône de l’Empereur Dimensions : plus de 17 cm de haut, 21 cm de large, 17 cm de profondeur

plus de 17 cm de haut, 21 cm de large, 17 cm de profondeur Nombre de pièces : 807 pièces

807 pièces Nombre de minifigurines : 3 (Dark Vador, Luke Skywalker, l’Empereur Palpatine)

3 (Dark Vador, Luke Skywalker, l’Empereur Palpatine) Prix : 99,99 euros

