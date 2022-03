Nous somme en pleine période LEGO Star Wars, avec récemment la publication de notre preview sur La Saga Skywalker et bientôt la sortie du jeu. Aujourd'hui, on peut découvrir les configurations pour le faire tourner sur PC.

LEGO Star Wars La Saga Skywalker est prévu sur PC et consoles de salon pour le 5 avril 2022. Et il va donc falloir commencer à regarder avec un œil attentif votre configuration PC pour pouvoir le faire tourner dans de bonnes conditions. Pas de crainte, rien d'insurmontable et on reste tout de même assez loin d'un jeu qui va faire souffrir vos composants. Voyez plutôt :

Configuration minimum pour LEGO Star Wars

Système d'Exploitation : Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) Processeur : Intel Core i5-2400 / AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i5-2400 / AMD Ryzen 3 1200 RAM : 8 Go

8 Go Carte graphique : GeForce GTX 750 Ti / Radeon HD 7850

GeForce GTX 750 Ti / Radeon HD 7850 DirectX : Version 11

Version 11 Stockage : 40 Go

Une configuration recommandée très abordable

Système d'exploitation : Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) Processeur : Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 3 3100

Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 3 3100 RAM : 8 Go

8 Go Carte graphique : GeForce GTX 780 / Radeon R9 290

GeForce GTX 780 / Radeon R9 290 DirectX : Version 11

Version 11 Stockage : 40 Go

Très clairement on reste sur un jeu jouable sur la grande majorité des configurations et vous ne devriez avoir aucun soucis pour en profiter. Même sur un laptop de milieu de gamme. Si le jeu reste beau, ce n'est pas non plus le genre de titre à être très gourmand.

Pour mémoire LEGO Star Wars La Saga Skywalker va vous permettre de revivre l'expérience des films avec la possibilités de jouer des centaines de personnages différents. En attentant notre test vous pouvez vous diriger vers notre preview.