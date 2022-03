LEGO Star Wars La Saga Skywalker continue de nous immerger dans ses coulisses avec un trailer "Les Ténèbres Émergent" qui se préoccupe au Côté Obscur de la Force. Une bande-annonce où les méchants font les fous en toute décontraction.

Pew pew pew pew

Cette nouvelle bande-annonce nous montre que même en étant un méchant, iconique en plus, on peut se retrouver dans des situations bien ridicules mais marrantes.

La dernière vidéo du jeu fait en effet la part belle aux vilains emblématiques de la franchise de George Lucas. De Vador à Palpatine en passant par Kylo Ren, ils font tous le show, y compris un stormtrooper lambda qui mime le bruit d'un pistoler laser. Oui, c'est aussi ça le Côté Obscur façon TT Games.

Le trailer de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker offre un aperçu du Côté Obscur de la Force en présentant les plus grands méchants des neuf films de la saga. Les joueurs seront mis à l'épreuve par de nombreux méchants notoires tels que l'Empereur Palpatine, un personnage extrêmement dangereux et menaçant. Le général Grievous, un droïde filiforme à quatre bras, quant à lui se distingue surtout par sa capacité à manier quatre sabres laser en même temps. Dark Maul est un redoutable guerrier du Côté Obscur, et Kylo Ren, mû par la vengeance, admire les méchants qui l'ont précédé. Il manie un intimidant sabre laser à garde croisé. Boba Fett, le légendaire chasseur de primes sera également de la partie, ainsi que le redoutable et ambitieux Dark Vador. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux méchants que les joueurs rencontreront au cours de leur voyage à travers la galaxie.

LEGO Star Wars : le jeu ultime pour les fans ?

Le jeu retracera les événements des neufs films avec, comme à l'accoutumée, un large casting de personnages jouables. Et de ce que l'on a pu voir, ça sent le petit bijou que nous avons hâte de prendre en main plus longuement.

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker sera disponible le 5 avril 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Les configurations minimum et recommandée ont d'ailleurs été partagées.