Quelles sont les nouveautés LEGO de janvier 2024 ? Voici un récapitulatif et une sélection de sets pour le mois prochain. Les fans de Marvel, Spider-Man ou Minecraft ne vont plus savoir où donner de la tête.

On sait qu'il y a des amateurs de LEGO parmi nos lecteurs et on s'est dit que partager les prochaines sorties de la firme suédoise pourrait intéresser du monde. En particulier avec un calendrier de nouveautés 2024 ultra chargé qui fera la part belle à des licences emblématique de la pop culture et de l'univers Geek. Sonic, Jurassic World, Minecraft, Star Wars, Spider-Man ou encore Super Mario, une pagaille de sets intéressants, et abordables, débarquent dès la semaine prochaine. On vous propose de découvrir la liste en images avec les prix, les dates de sortie, et un best-of des choses qui ont peut-être plus attiré notre regard que d'autres.

Notre sélection des sets LEGO de janvier 2024

La société qui fabrique des briques colorées à longueur de journées a plus d'un tour et plus d'une nouveauté dans son sac. Et l'avantage pour les plus impatients, c'est qu'elles arrivent toutes dès le 1er janvier 2024, à commencer par le set LEGO Marvel Le Masque Spider-Man 76285. Mais il n'y aura pas qu'une unique construction sur l'homme araignée dans les jours à venir. Des ensembles de la Bataille finale de No Way Home, Venom contre Miles Morales, La voiture de course de Spider-Man contre le Bouffon Vert vénomisé débarquent également. Marvel sera encore plus mis à l'honneur avec d'autres de ses franchises à l'image de X-Men.

Mais si vous faites une overdose des super-héros, LEGO a aussi prévu de vous inonder avec des sets Super Mario adorables, Minecraft, Sonic mais sans l'hérisson bleu, Minecraft, La Guerre des Étoiles ou Les Gardiens de la Galaxie. Les prix sont raisonnables, sauf si la collection entière de janvier 2024 vous fait de l'oeil.

Marvel Le masque de Spider-Man (76285)

L'un des coups de cœur des nouveautés LEGO de janvier 2024, c'est Le masque de Spider-Man 76285. Comme indiqué dans notre article dédié, cela se limite à la tête du super-héros, mais le résultat a l'air très convaincant de prime abord. Le set contient 487 pièces et devrait par conséquent être rapidement monté par les férus de briques.

Date sortie : 1er janvier 2024

Dimensions : 19,55 cm de haut

Nombre de pièces : 487

Prix : 69,99€

Jurassic World - Les fossiles de dinosaures : le crâne du T. rex (76964)

Ta da da dada, Tada da da da, tada daaa, daaa daaaaaaa… Daaaaaaa !! Le parc de Jurassic World a dépensé sans compter pour offrir une réplique d'un crâne de T-Rex. Le dinosaure mythique de la franchise de Spielberg. En bonus, à côté de la tête, il y a même une empreinte fossilisée ainsi qu'une pièce d'ambre, mais qui n'est pas visible au premier coup d'oeil.

Date sortie : 1er janvier 2024

Dimensions : 21 cm de haut

Nombre de pièces : 577

Prix : 39,99€

Les Gardiens de la Galaxie - Rocket et Bébé Groot (76282)

Groot et Rocket sont parmi les meilleurs personnages des Gardiens de la Galaxie, et il était logique que les deux comparses, qui se chamaillent mais qui s'adorent, finissent par avoir un set LEGO. La construction est simple, il s'agit d'un ensemble composé d'un grand Rocket, et d'une toute petite figurine Bébé Groot. Le thème est donc respecté, même si Rocket a l'air plus effrayant comme ça.

Date sortie : 1er janvier 2024

Dimensions : plus de 22 cm de haut

Nombre de pièces : 566

Prix : 59,99€

Sonic - Le robot gardien de Knuckles (76996)

La collaboration avec SEGA et l'hérisson bleu se poursuit pour des ensembles toujours abordables et plutôt jolis. L'un des prochains à sortir, ce sera Le robot gardien de Knuckles. L'ami et Rival de Sonic que l'on retrouvera à bord d'un gros robot à son effigie, rouge et blanc, avec des touches de vert et de jaune. Le robot gardien et Knuckles seront accompagnées par des miniatures d'un planeur et de l'Émeraude Mère.

Date sortie : 1er janvier 2024

Dimensions : plus de 16 cm de haut

Nombre de pièces : 276

Prix : 34,99€

Marvel Le X-jet des X-Men 76281

Une réplique du vaisseau des X-Men, à une échelle bien plus réduire que l'original, ça vous tente ? LEGO a justement ça en stock dans sa hotte de janvier. L'ensemble comprend le X-jet avec ses différents équipements, comme des fusils ou une planque pour les griffes détachables de Wolverine, et quatre mini-figurines de Cyclope, Magnéto, Malicia et Wolverine en personne.

Date sortie : 1er janvier 2024

Dimensions : 30 cm de long et 25 cm de large

Nombre de pièces : 359

Prix : 84,99€

Toutes les nouveautés LEGO de janvier 2024 de l'univers Geek

Bien entendu, ce n'est qu'une sélection et la liste complète des nouveautés LEGO de janvier 2024 est visible ci-dessous. Mais attention, ce récapitulatif n'intègre que les franchises « Geek », et non les constructions de type City etc.