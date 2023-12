LEGO va tenter de vous soutirer l'argent reçu à Noël de vos parents, tantes et tontons et autres membres de la famille. Et ce dès janvier 2024 étant donné que la firme suédoise a planifié de belles sorties durant le premier trimestre de la nouvelle année. Comme très souvent, la société experte dans les briques colorées s'associe à l'une des plus grandes franchises de tous les temps. Une licence absolument culte de la pop culte qui fait autant rêver les petits que les grands.

Un très beau set LEGO Marvel arrive dans les prochains jours

Après le leak du set LEGO Spider-Man vs Sandman Final Battle (76280), l'entreprise va poursuivre ses nombreuses collaborations avec la maison des super-héros. Pour un ensemble Wolverine ? Deadpool ? X-Men ? Iron-Man ? Aucun de ceux-là. À la place, la firme suédoise a (encore) jeté son dévolu sur l'incontournable homme-araignée de Marvel, Spidey. Dès le 1er janvier 2024, vous pourrez assembler la construction Le masque de Spider-Man (76285). Un nouveau set semblable à celui du casque de Star-Lord (Les Gardiens de la Galaxie) ou de ceux produits pour la franchise Star Wars (Mandalorian, Dark Vador, Stormtrooper...).

Ce set LEGO Marvel Le masque de Spider-Man 76285 représente donc une partie du costume de Peter Parker et qui, contrairement à d'autres, semble réellement réussi sous tous les angles. Mais les photos pouvant parfois légèrement embellir la réalité, il faudra voir ce qu'il en est une fois monté. La construction comporte 487 pièces et mesure plus de 19 cm de haut. Comme à chaque fois, une petite plaque avec les mentions LEGO, Marvel ainsi que Spider-Man est fournie avec et vient se poser juste devant le masque. À noter que si vous préférez des instructions numérique aux consignes sur papier, vous trouverez ce dont vous avez besoin via l'application Builder.

Et maintenant, le sujet qui fâche : à quel prix est vendu LEGO Marvel Le masque de Spider-Man ? À 69,99€, ce qui est le tarif constaté pour les autres sets de ce type. C'est par conséquent encore abordable, même si chacun aura sa propre appréciation à ce niveau là. Ce sera disponible le 1er janvier 2024 sur la boutique officielle, mais les précommandes sont déjà possibles.