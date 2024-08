C'est l'été, et c'est donc l'occasion, si vous avez le temps, de profiter du beau temps pour construire des LEGO. On le sait, l'entreprise danoise propose de très nombreuses franchises. Au mois d'août, par exemple, c'est un peu la folie, et l'une des sagas les plus célèbres profite de nombreuses nouveautés. Nous faisons le tour avec vous de ce qu'il faut découvrir.

Une belle saga à l'honneur chez LEGO pour le mois d'aout 2024

Les fans de Star Wars et de LEGO peuvent se réjouir avec les dernières sorties de sets de construction pour le mois d'août. Chaque set propose une expérience unique et immersive, que ce soit pour les enfants ou les collectionneurs adultes. Voici un aperçu des nouveaux sets disponibles. Il y en a pour tout le monde et pour toutes les bourses. C'est le plus important.

1. Le duel d’Ahsoka Tano sur Peridea

Prix : 54,99 €

54,99 € Âge : 8+

8+ Disponibilité : Disponible

Revivez la bataille épique finale de la première saison de Star Wars : Ahsoka avec ce set captivant. Le set Le duel d’Ahsoka Tano sur Peridea (75385) inclut cinq minifigurines : Ahsoka Tano, le Grand Amiral Thrawn, Morgan Elsbeth, Ezra Bridger, et un Night Trooper. Avec ses 382 pièces, ce modèle dispose de trois plateaux tournants intégrés sur lesquels les minifigurines peuvent se battre, ainsi qu’une fonctionnalité pour recréer le saut d’Ezra. Ce set, compatible avec d'autres sets LEGO Star Wars, constitue un cadeau parfait pour les fans dès 8 ans. Il est également compatible avec l'application LEGO Builder pour une expérience de construction interactive.

2. Le Faucon Noir

Prix : 179,99 €

179,99 € Âge : 10+

10+ Disponibilité : Précommande (expédition le 12 août 2024)

Le Faucon Noir (75389) réinvente le légendaire Faucon Millennium dans une version sombre inspirée de la série Disney+ LEGO Star Wars : Reconstruire la Galaxie. Ce set de 1579 pièces inclut six minifigurines inédites, comme Dark Jar Jar Binks, Jedi Vador, et Luke en mode plage. Les caractéristiques de jeu incluent des fusils à ressort, des canons rotatifs, et un cockpit amovible pour deux minifigurines. Le vaisseau dispose d'un intérieur détaillé avec un trône amovible et d'autres fonctionnalités.

3. Set LEGO La fabrique de droïdes

Prix : 99,99 €

99,99 € Âge : 9+

9+ Disponibilité : Disponible

Avec La fabrique de droïdes créative (75392), les constructeurs de tous âges peuvent créer leurs propres versions de droïdes Star Wars iconiques. Ce set inclut R2-D2, Chopper (C1-10P), QT-KT, et R5-J2, ainsi que de nombreux accessoires personnalisables. Les 1186 pièces permettent de mélanger les parties de chaque droïde pour construire des combinaisons uniques. Le set inclut également une minifigurine spéciale de la jeune princesse Leia pour célébrer le 25e anniversaire de LEGO Star Wars. Parfait pour des sessions de construction en famille ou entre amis.

4. L’esquif du désert et la fosse du Sarlacc

Prix : 79,99 €

79,99 € Âge : 9+

9+ Disponibilité : Précommande (expédition le 13 août 2024)

Revivez la scène palpitante de Star Wars : Le Retour du Jedi avec L’esquif du désert et la fosse du Sarlacc (75396). Ce set de 558 pièces offre une aventure réaliste avec des personnages emblématiques comme Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca, et Boba Fett. La fosse du Sarlacc, dotée de tentacules mobiles, peut capturer des minifigurines, tandis que l’esquif flotte grâce à des éléments translucides. Un must pour les amateurs de la saga originale.

5. LEGO Destroyer Stellaire de Classe Impérial

Prix : 149,99 €

149,99 € Âge : 10+

10+ Disponibilité : Disponible

Le Destroyer Stellaire de Classe Impérial (75394) est un hommage aux vaisseaux colossaux de la saga Star Wars. Ce modèle de 1555 pièces inclut des minifigurines telles que Dark Vador et Cal Kestis pour une expérience de jeu immersive. Avec ses canons à ressort, ses salles détaillées et sa poignée de transport cachée, ce set promet des heures de construction et de jeu imaginatif.

6. C-3PO Collector

Prix : 139,99 €

139,99 € Âge : 18+

18+ Disponibilité : Précommande (expédition le 12 août 2024)

Les fans adultes peuvent désormais construire et exposer une version réaliste de C-3PO (75389), avec ses 1138 pièces. Cette réplique détaillée inclut des bras et une tête articulés, ainsi qu'un socle de présentation et une minifigurine commémorant le 25e anniversaire de LEGO Star Wars. Un excellent choix pour les collectionneurs et les amateurs de la saga.

7. LEGO TIE Fighter et X-Wing à Combiner

Prix : 109,99 €

109,99 € Âge : 9+

9+ Disponibilité : Disponible

Avec TIE Fighter et X-Wing à Combiner (75393), les constructeurs peuvent créer deux chasseurs emblématiques : le TIE-wing et le X-fighter. Ce set de 1063 pièces offre des fonctionnalités telles que des cockpits ouvrants et des fusils à ressort, permettant aux enfants de s'amuser aussi.

Source : LEGO