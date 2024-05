Les nouveautés LEGO de mai 2024 sont en partie disponibles en précommande pour un lancement entre le 4 et le 18 mai prochain. Des sorties inédites qui sont majoritairement consacrées à Star Wars, en raison de la journée imminente du May the 4th. Mais dans cette vague de nouveaux sets, on trouve également du Disney Pixar ainsi que deux constructions davantage tournées vers l'exploration de l'univers. En revanche, aucun signe de Marvel qui a toutefois planifié de se rattraper dès cet été.

Des premiers sets LEGO d'août 2024 annoncés

LEGO ne ralentira pas la cadence durant l'été et ajoutera bien entendu de nouveaux sets à son catalogue. On sait déjà que des ensembles inédits Animal Crossing sont par exemple attendus pour le mois d'août 2024. Et la licence de Nintendo aura de la concurrence puisque l'univers Marvel sera mis à l'honneur avec six sets additionnels.

Pour être sûr de faire mouche, la firme danoise fait confiance aux pouvoirs des Avengers et des Gardiens de la Galaxie. La plus grosse pièce sera une réplique du vaisseau Milano des Gardiens. Un set LEGO qui contiendra 2090 pièces et 5 minifigurines avec Peter Quill alias Star-Lord, Gamora, Rocket, Baby Groot ainsi que Drax. Et d'ailleurs, on retrouvera également Baby Groot en pleine danse, dans son pot, pour une construction spéciale.

Les autres sets LEGO d'août 2024 feront quant à eux la part belle aux Avengers avec plusieurs reconstitutions de scènes, ou de personnages, emblématiques. Il y aura notamment un combat au sommet avec Hulk, Black Widow et Captain America contre un Leviathan.

Le récap des six sets LEGO Marvel d'août 2024

Voici en détail l'intégralité des sets LEGO Marvel récemment révélés avec la bande des Avengers, et celles des Gardiens de la Galaxie.

76286 Vaisseau Milano (Gardiens de la Galaxie)

Référence : 76286

Nombre de briques : 2090

Nombre de mini-figurines : 5 (Star-Lord, Gamora, Rocket, Baby Grott et Drax)

Date de sortie : 1er août 2024

Prix : 179,99€

76291 LEGO Marvel Avengers Rassemblement L'Ère d'Ultron

Référence : LEGO 76291

Nombre de briques : 613

Nombre de mini-figurines : 9 (Iron Man, Black Widow, Captain America, Thor, Hawkeye, Hulk et trois Hydra troopers)

Date de sortie : 1er août 2024

Prix : 99,99€

76290 Avengers contre Leviathan

Référence : LEGO 76290

Nombre de briques : 347

Nombre de mini-figurines : 5 (Hulk, Black Widow, Captain America, Chitauri et Loki)

Date de sortie : 1er août 2024

Prix : 49,99€

76289 Affrontement entre Thor et Surtur

Référence : 76289

Nombre de briques : 245

Nombre de mini-figurines : 3 (Thor, deux démons de feu)

Date de sortie : 1er août 2024

Prix : 29,99€

76297 Baby Groot dansant

Référence : 76297

Nombre de briques : 459

Nombre de mini-figurines : 0

Date de sortie : 1er août 2024

Prix : 26,99€

76288 Iron Man & Iron Legion contre le soldat Hydra