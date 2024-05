La magie d'Harry Potter va s'inviter chez les apprentis sorciers constructeurs fans de LEGO. Le revendeur allemand Lucky Bricks a en effet révélé pas moins de six sets centrés sur le célèbre sorcier et ses aventures. C'est leur compte à la banque de Gringotts qui ne va pas être content.

Les LEGO Harry Potter de l'été se dévoilent brique par brique

LEGO ne manque certainement pas d'idées pour tenter les fans de différentes licences. Entre les différents super-héros de l'univers Marvel, de DC Comics, Star Wars et d'autres franchises populaires, la marque a l'embarras du choix. Ce sera également le cas pour les fans d'Harry Potter, grâce à une volée magique de sets à venir cet été.

Commençons par les sets LEGO plus modestes, numérotés 76427, 76433 et 76434. Ceux-ci présentent respectivement l'hipogriffe Buck, une mandragore du cours de Botanie et la fameuse araignée Aragog, amie d'Hagrid, qui pose avec ses enfants quelques soucis entoilés aux versions LEGO d'Harry et Ron.







Nous avons ensuite des sets beaucoup plus velus, et plus imposants, numérotés 76431, 76435, 76439. Respectivement, ceux-ci représentent la fameuse classe de Potions avec les figures de Severus Rogue, Pansy Parkinson, Seamus Finnigan et Hermione Granger. Arrive ensuite le célèbre et plutôt bien modélisé Grand Hall de Poudlard. En plus d'une grande structure, ce set LEGO embarque également de nombreuses figurines, dont un géant, Albus Dumbledore, Harry, Hermione, Ron, Luna Lovegood ou encore Nymphadora Tonks. Enfin, nous avons deux boutiques du Chemin de Traverse : celle du fabricant de baguettes Olivander et les Robes de Madame Malkin, comprenant également son lot de figurines.







On garde le plus impressionnant pour la fin avec le set 76440. Celui-ci reprend les moyens de locomotion des autres écoles de magie invitées au tournoi de la Coupe de Feu. On retrouve ainsi le vaisseau de l'école Dumstrang et la calèche tirée par une licorne de Beauxbâtons. Le set comprend également une figurine de la Coupe du Feu, ou encore celles de Viktor Krum et de Barty Croupton.