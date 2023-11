LEGO enchante une fois de plus les amateurs du monde vidéoludique avec l'annonce de sets inédits inspirés du plus iconique des univers de jeux vidéo. L'engouement des fans est assuré.

La collection LEGO Super Mario, saluée pour son immersion authentique dans l'univers du plombier moustachu, s'apprête à s'agrandir. Deux nouveaux sets Mario viennent d'être annoncés pour 2024, et ce, malgré le retrait programmé de trois ensembles courant de la même année. Décidément, entre ça et Sonic LEGO, c'est la folie.

Deux nouveaux sets LEGO

Plus tôt cette année, LEGO Group avait révisé la date de retraite des sets 71360 Aventures avec Mario, 71387 Aventures avec Luigi, et 71403 Aventures avec Peach au 31 juillet 2024, alors qu'ils étaient initialement prévus pour rester en vente jusqu'en 2026. Cela avait laissé penser à un éventuel déclin de la série, ou à un changement de cap. Néanmoins, l'arrivée imminente de deux nouveaux sets en janvier contredit cette idée.

Le détaillant allemand JB Spielwaren a révélé les premières images de ces sets, qui seront totalement compatibles avec les trois figurines existantes. Il reste à savoir pourquoi les sets de départ vont être retirés, mais il se pourrait que LEGO envisage de les remplacer par des versions actualisées cet été.

Bienvenue dans le monde de Mario

Voici les détails sur les deux nouvelles boîtes :

71429 Carottin et la boutique Toad

Prix : 19,99 €

: 19,99 € Nombre de pièces : 230

: 230 Date de sortie : 1er janvier 2024

Ce set voit le retour de Carottin, un personnage apprécié des fans pour son apparition dans New Super Mario Bros. U. Il comprend une maison champignon, un atelier, Toad et Carottin. Bref, c'est très mignon et manifestement destiné à tout type de public, y compris (et peut-être surtout) les plus jeunes.

71430 Aventure enneigée de la famille pingouin

Prix : 19,99 €

19,99 € Nombre de pièces : 230

: 230 Date de sortie : 1er janvier 2024

Ajoutant un chapitre hivernal à la saga LEGO Super Mario, ce set contient deux pingouins, un Goomba coiffé d'un chapeau festif, et une pente glacée pour faire glisser les personnages de Mario, Luigi ou Peach. Ce set se distingue aussi par son potentiel de pièces détachées mais aussi pour son prix assez attractif. 40 euros les deux, on a connu pire avec LEGO.

Que pensez-vous de ces nouveaux sets Mario ? Seriez-vous prêt à vous procurer l'un d'entre eux, ou, pourquoi pas, les deux ?