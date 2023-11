Les fans de l'univers Sonic seront enchantés de découvrir que LEGO ajoute à sa collection des nouvelles figurines avec un personnage totalement culte. Cette nouvelle star rejoindra bientôt les ensembles LEGO déjà dédiés à l'iconique série de jeux vidéo.

Une fuite dévoile le set Shadow the Hedgehog

Une fuite a récemment mis en lumière le set LEGO de Shadow the Hedgehog. Partagée en premier lieu par le compte fan Tails' Channel, cette nouveauté est prévue pour une sortie en janvier à un prix annoncé de 20,99 dollars. Le set comprend non seulement la figurine de Shadow, mais aussi la moto Dark Rider issue du jeu éponyme, ainsi que la capsule de confinement vue dans le film Sonic the Hedgehog 2. Sega et LEGO n'ont pas encore commenté officiellement cette révélation. Mais comme toujours il y a peu de raisons de douter sur ce genre de contenus. D'autant qu'ici, on a littéralement le droit à plusieurs photos. Comme vous pouvez le constater dans le tweet ci-dessous.

Une annonce le 24 octobre dernier pour LEGO

Cette fuite succède à une première annonce d'avril, où LEGO et Sega présentaient des figurines de Sonic, Tails, Amy et Robotnik. Un teasing sur les réseaux sociaux en date du 24 octobre a aussi soulevé l'excitation quant à l'arrivée prochaine de trois nouveaux personnages. Pour l'instant, les détails sur la disponibilité et la date de lancement de ces protagonistes restent inconnus, laissant place aux spéculations sur des ensembles potentiellement inspirés de Sonic & Knuckles ou Sonic Adventure 2.

Ce n'est pas la première incursion de LEGO chez Sonic. Les sets Lego Sonic existants comprennent la zone classique Green Hill, l'atelier de Tails, l'île de sauvetage des animaux d'Amy, entre autres. Mais Sonic n'est pas le seul univers vidéoludique à bénéficier d'une adaptation en briques : Nintendo a récemment annoncé l'arrivée de sets Lego Animal Crossing, incluant des figurines de personnages populaires comme Isabelle et Tom Nook, ainsi que des éléments emblématiques tels que Nook's Cranny. Bref, que du bon quand on aime le jeu vidéo ET les légos.

