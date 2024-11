Pour démarrer l’année 2025 en fanfare, LEGO semble préparer un programme de sorties riche et varié, avec le retour de licences emblématiques qui ne cessent de séduire les fans. Parmi elles, un set colossal issu d’une saga culte s’annonce tout simplement spectaculaire.

LEGO continue avec le petit sorcier

Les fans de Harry Potter peuvent se réjouir. Dès le 1er janvier 2025, LEGO lancera un tout nouveau set inspiré des Reliques de la Mort : le Manoir des Malfoy (référence 76453). C’est la première fois que cette résidence emblématique est recréée en LEGO, et elle promet de devenir un incontournable pour les collectionneurs.

Avec ses 1601 pièces, ce set propose une immersion dans l’atmosphère sombre et imposante du manoir de la famille Malfoy. Le prix, fixé à 149,99 $, reflète la richesse des détails attendus. Bien que la liste des mini-figurines reste à confirmer, les rumeurs laissent espérer une nouvelle version de Narcissa Malfoy, absente des sets depuis 2011. D’autres personnages emblématiques liés au manoir, comme Lucius Malfoy, Bellatrix Lestrange ou Dobby, pourraient également être inclus.

Ce set s’adresse autant aux fans nostalgiques qu’aux amateurs de constructions détaillées. Avec son design gothique et ses nombreuses références à la saga, il promet d’être à la fois un défi à assembler et une pièce maîtresse pour les collectionneurs.

Le Chemin de Traverse

Si le manoir plonge dans l’univers sombre des Malfoy, un autre set LEGO Harry Potter, prévu pour le 1er janvier 2025, mise sur l’effervescence magique du Chemin de Traverse - Magasins des Sorciers (référence 76444). Avec ses 2750 pièces, ce set offre une vision détaillée des boutiques mythiques comme Ollivander ou Scribbulus. Il inclut 12 mini-figurines, dont des personnages incontournables comme Harry et Hermione. Affiché à 169,99 €, il s’annonce comme un ajout vibrant et haut en couleur à l’univers LEGO Harry Potter.

Avec le Manoir des Malfoy et le Chemin de Traverse, LEGO propose deux expériences totalement différentes mais complémentaires. L’un explore les moments sombres et dramatiques de la saga, tandis que l’autre célèbre son aspect le plus joyeux et féérique.

Source : LEGO