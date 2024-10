Ah ! Les LEGO... Des heures de concentration pour monter des sets de plus en plus complexes et variés. Véritables pièces de décorations, on est loin de l'époque où ils n'étaient considérés que comme des jeux. Désormais, les AFOL, soit la « Communauté des Adultes Fans de LEGO » se les arrache. Mais, certains modèles se font de plus en plus rares dans le commerce... De nombreux sets vont bientôt être retirés de la vente sur le site officiel de la marque, alors faites vite si vous voulez encore les trouver.

Notre sélection des sets LEGO en voie de disparition

Les nouveautés LEGO d'octobre 2024 ont récemment été dévoilées, et de très belles constructions attendent les fans. D'ailleurs, nombreuses d'entre elles devraient particulièrement plaire à nos lectrices et lecteurs ! Avec des modèles tirés de licences comme Star Wars, Fortnite ou La Famille Addams, il y en a pour tous les goûts.

Mais, si vous êtes collectionneurs, des modèles déjà disponibles seront bientôt retirés de la boutique officielle qui vont vous préoccuper. Des dizaines de sets n'y seront plus disponibles à la vente. Dès lors, il ne sera plus possible que de se les procurer chez les revendeurs qui en ont encore en stock, avant que LEGO ne décide éventuellement de sortir une version révisée plus tard. Alors faites vite pour être sûr d'avoir les constructions qu'il vous manquent. Voici un exemple non-exhaustif de sets LEGO concernés.

75313 Star Wars AT-AT

Référence : 75313 LEGO Star Wars AT-AT

Dimensions : plus de 62 cm de haut | 69 cm de long | 24 cm de large

Nombre de pièces : 6785

Nombre de mini-figurines : 9 (Général Veers, Luke Skywalker, un commandant Snowtrooper, 4 Snowtroopers et 2 pilotes d’AT-AT)

Age : 18+

Date de sortie : disponible, retiré de la vente d'ici 2025

Prix : 849,99€

76252 Batman Batcave – La boîte de l'ombre

Référence : 76252 LEGO Batman Batcave – La boîte de l'ombre

Dimensions : plus de 29 cm de haut | 14 cm de profondeur | 51 cm de large

Nombre de pièces : 3981

Nombre de mini-figurines : 7 (Max Shreck, Le Pingouin, Catwoman, 2 versions de Batman, Alfred Pennyworth et Bruce Wayne)

Age : 18+

Date de sortie : disponible, retiré de la vente d'ici 2025

Prix : 399,99€

10274 ECTO-1 Ghostbusters SOS Fantômes

Référence : 10274 LEGO ECTO-1 Ghostbusters SOS Fantômes

Dimensions : plus de 22,5 cm de haut | 47 cm de long | 16,5 cm de large

Nombre de pièces : 2352

Nombre de mini-figurines : 1 accessoire trappe à fantômes roulante

Age : 18+

Date de sortie : disponible, retiré de la vente d'ici 2025

Prix : 239,99€

76405 Harry Potter Le Poudlard Express - Edition Collector

Référence : 76405 LEGO Harry Potter Le Poudlard Express - Edition Collector

Dimensions : plus de 26 cm de haut | 118 cm de long | 20 cm de large

Nombre de pièces : 5129

Nombre de mini-figurines : 20 (Ron Weasley, Harry Potter, Remus Lupin, Hermione Granger, Ginny Weasley, Drago Malfoy et bien d'autres)

Age : 18+

Date de sortie : disponible, retiré de la vente d'ici 2025

Prix : 499,99€

71374 Nintendo Entertainment System (NES)

Référence : 71374 LEGO Nintendo Entertainment System (NES)

Dimensions : plus de 22,5 cm de haut | 16 cm de profondeur | 23,5 cm de large

Nombre de pièces : 2646

Nombre de mini-figurines : 0

Age : 18+

Date de sortie : 2024

Prix : 269,99€

Tous les sets LEGO qui vont être retirés de la vente

En plus de notre sélection, voici une liste plus complète des sets LEGO qui sont amenés à ne plus être produits avec comme d'habitude du jeu vidéo et de la pop culture, dont Avatar, Star Wars, Batman, Marvel etc.





Exemple de sets LEGO bientôt supprimés. © LEGO