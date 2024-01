L'année 2024 commence sur les chapeaux de roues pour les fans de LEGO, et on peut déjà apprendre l'arrivée de gros sets sur une saga ultra culte. Ça fait plaisir.

Alors que nous entamons l'année 2024, LEGO dévoile sa nouvelle collection de sets Star Wars. Après une vague de sorties en janvier, nous nous tournons maintenant vers les autres nouveautés prévues pour le reste de l'année, incluant des de très belles nouveautés. Vaisseaux, personnages et bien d'autres choses encore. De quoi combler n'importe quel fan de la saga. Comme toujours le site très bien informé 9to5toys semble déjà tout savoir et fait tout leaker :

LEGO mise à fond sur cette saga

Les premiers sets de janvier 2024 sont déjà disponibles avec :

Pack de Bataille Clone contre Droïde 75372 : 29,99 euros | 215 pièces

Faucon de Feu Écarlate pour les 4 ans et plus 75384 : 49,99 euros | 136 pièces

Nouveautés de Mars : pour mars 2024, LEGO Star Wars prévoit la sortie de cinq nouveaux sets, avec une orientation vers des modèles d'exposition. On ne connait pour l'instant que les prix en dollars, mais comme toujours avec LEGO, la différence en euros ne devrait pas être énorme.

Faucon Millenium à Échelle Midi 75375 : 79,99 $ | 921 pièces

Tantive IV à Échelle Midi 75376 : 79,99 $ | 654 pièces

Main Invisible à Échelle Midi 75377 : 52,99 $ | 557 pièces

Diorama d'Abordage du Tantive IV 75387 : 49,99 $ | 502 pièces

R2-D2 75379 : 99,99 $ | 1,050 pièces

Pour info, Le terme Midi-Scale dans le contexte des sets LEGO se réfère à une échelle de modèles qui est plus grande que les mini-modèles (ou microscale), mais plus petite que les modèles à l'échelle standard ou les versions UCS (Ultimate Collector Series). En d'autres termes, les modèles Midi-Scale sont une sorte d'échelle intermédiaire.

Les nouveautés de janvier

Célébrations de Mai : en mai 2024, pour célébrer le "May the 4th", six nouveaux sets seront lancés, dont le set Ultimate Collectors Series annuel :

Évasion de Grogu 75378 : 29,99 $ | 221 pièces

Diorama de la Course de Pod de Boonta Eve 75380 : 79,99 $ | 718 pièces

Droïdeka 75381 : 59,99 $ | Nombre de pièces inconnu

Intercepteur TIE UCS 75382 : 239,99 $ | Nombre de pièces inconnu

Pack de 4 BrickHeadz inconnus 40675 : 54,99 $

BrickHeadz du Commandant Cody 40675 : 9,99 $ | Nombre de pièces inconnu

Un beau Tie Intercepteur pour mai

Encore du mystère

Sets de Juin : en juin, cinq nouveaux sets envahiront les rayons. Deux d'entre eux sont basés sur la dernière saison de The Mandalorian, et un nouveau venu du catalogue Disney+, le vaisseau Skeleton Crew, aura son premier et unique set LEGO. Cette vague inclut également le premier set Mech de l'année, ainsi que le seul Microfighter connu à ce jour :

Vaisseau Skeleton Crew 75374 : 149,99 $ | 1,325 pièces

Pack de Bataille Saison 3 de Mandalorian 75373 : 19,99 $ | 108 pièces

Bunker Mandalorien 75386 : 39,99 $ | 289 pièces

Mech du Pilote Luke en X-Wing 75390 : 15,99 $ | Nombre de pièces inconnu

Microfighter Y-Wing du Capitaine Rex 75391 : 9,99 $ | 99 pièces

Sets d'Août : août reste le mois le plus mystérieux pour les sets de 2024. Des prix sont annoncés, mais le nombre de pièces reste inconnu. La liste complète et les détails devraient être révélés plus tard au printemps. Plusieurs sets sont prévus sans plus de précisions :

Set inconnu 75388 : 39,99 $

Set inconnu 75385

Un autre set inconnu 75389 : 169,99 $

Sets inconnus 75392, 75393, 75394 : 79,99 $

Set inconnu 75396 : 89,99 $

Sets d'Octobre : bien qu'il n'y ait pas de confirmation officielle, des indices suggèrent un set UCS de la Barge à Voile de Jabba. Ce modèle devrait comporter environ 6,500 pièces et coûterait aux alentours de 600 $... Un énorme set donc... Pour mémoire, un set UCS, ou "Ultimate Collector Series", dans le monde des LEGO, fait référence à une gamme de sets particulièrement détaillés et complexes, généralement destinés aux collectionneurs adultes.