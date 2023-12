LEGO ne cesse d'étonner sa communauté et vient de dévoiler un nouveau set qui va charmer les nostalgiques et les fans de jeux vidéo. Encore un coup de maître de l'entreprise danoise ?

LEGO tente de séduire un large public en collaborant avec de nombreuses franchises. Outre les classiques tels que Star Wars, Jurassic Park ou encore Harry Potter, au fil du temps, l'entreprise a développé des sets représentant divers univers majeurs de la pop culture. Cela inclut le monde du jeu vidéo, comme c'est le cas cette fois-ci. On le sait, entre LEGO et l'univers vidéoludique, c'est depuis toujours une grande histoire d'amour.

LEGO frappe fort, comme toujours

LEGO a officiellement annoncé la sortie d'un nouveau set basé sur l'univers de Sonic, plus précisément le Knuckles Guardian Mech, prévu pour janvier 2024. Ce set s'ajoute à la collection croissante de LEGO inspirée par les personnages de jeux vidéo, notamment après le succès des ensembles Super Mario et Animal Crossing.

Le set Knuckles Guardian Mech, proposé à 34,99 euros, comprend 276 pièces et met en scène le célèbre échidné Knuckles dans son propre mécha, ainsi que le planeur chauve-souris de Rouge. La figurine de Knuckles peut être placée à l'intérieur du mécha, qui est conçu pour être entièrement mobile, permettant ainsi de recréer des scènes de bataille contre Rouge ou d'autres personnages LEGO. Rouge, avec son planeur chauve-souris, est également incluse dans le set. Notons que la pièce maitresse du set, le robot, mesure tout de même 16 cm de haut.

Il est intéressant de noter que la collection Sonic LEGO a débuté à la base comme une proposition sur la plateforme Lego Ideas. Elle inclut désormais des personnages comme Sonic, Tails, Amy, Shadow, Knuckles et Rouge. Après la sortie récente du set Shadow's Escape, l'ajout de Knuckles et Rouge marque une expansion significative de cet univers Lego.

C'est pour quand ?

Le set Knuckles Guardian Mech sera disponible le 1er janvier 2024 à un prix de 34,99 euros. Bien que légèrement plus cher que le set Shadow's Escape, il offre plus de pièces et de possibilités de jeu. Pour ceux qui recherchent également des décors, il existe des reproductions de niveaux de Sonic. Ils sont certes plus onéreux, mais ils permettent de créer de véritables pièces de décoration pour les fans du hérisson bleu. Il y a même un système de pièges pour créer de petits scénarios et plusieurs personnages par set. Dont le très charismatique Robotnik. Il va décidément y avoir du choix pour Noël en termes d'univers LEGO. De quoi faire tourner la tête à ceux qui apprécient ne serait-ce qu'un peu les anciennes mascottes de SEGA.