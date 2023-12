LEGO, c'est un peu le spécialiste des collaborations en tout genre. Les fans y trouvent globalement toujours leur compte, avec des sets Marvel, DC Comics, Harry Potter, Sonic, bref, la liste est longue. Globalement, on ne sait jamais vraiment qui sera la star du prochain partenariat. Et justement, on vient d'apprendre qu'un set absolument somptueux, et tiré d'un jeu très populaire, sera peut-être mis en vente par la firme. Vous allez voir, il donne l'eau à la bouche.

Un set LEGO No Man's Sky qui vend du rêve

Avant toute chose, une piqûre de rappel s'impose. Le géant suédois possède un programme baptisé LEGO Ideas. Grâce à lui, les fans peuvent soumettre leurs propres créations, des sortes d'idées pour des nouveaux sets. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'un utilisateur répondant au nom de nasa105 en a soumis un. Ce dernier a attiré l'attention, puisqu'il porte sur No Man's Sky, un jeu qui n'a toujours eu bonne réputation auprès des joueurs. Néanmoins, il a su se remettre sur pied, et aujourd'hui, il est apprécié par pas mal de monde. Est-ce qu'il pourrait faire partie de la grande famille LEGO ? C'est bien possible.

Une fois le set créé et soumis au programme, il est possible d'accumuler des supporters. Si leur nombre atteint 10 000 dans une fenêtre donnée, alors LEGO s'engage à regarder la création de plus près, tout ça dans le but de déterminer si elle vaut la peine d'être commercialisée ou non. Eh bien, bonne nouvelle, le set No Man's Sky a récemment passé la barre des 10 000. Bon, en soi, ce n'est pas spécialement surprenant. Pour cause, Sean Murray, le réalisateur du jeu, a lui-même invité sa communauté à offrir son aide à nasa105.

Et donc, qu'avons-nous au menu de ce set ? La pièce de résistance, c'est véritablement le vaisseau Radiant Pillar BC1. Ce n'est autre que le premier qu'on pilote au début de notre aventure, mais ce n'est pas tout. On relève notamment une figurine du personnage principal, et un drone sentinelle. Le rendu est assez plaisant à voir. Enfin, on remarque une petite zone où on peut normalement récupérer de la poussière et des cristaux. Au total, ce set comprend environ 1 000 pièces. Il ne reste plus qu'à attendre de voir si LEGO valide, ou non, la commercialisation de cette magnifique création.

Crédits : nasa105

LEGO est arrivé dans ce jeu culte

Concrètement, ça fait bien longtemps que la firme aux briques colorées s'est installée dans la sphère vidéoludique. Il y a peu, elle est même allée jusqu'à officialiser un partenariat avec Fortnite. Celui-ci, sobrement baptisé LEGO Fortnite, est une sorte de jeu dans le jeu. On a affaire à un mélange entre de la création et de la survie, l'idée étant que ça s'adresse à un public large, aux joueurs de tous les âges. Le but n'est pas de s'affronter, mais plutôt de collaborer et de laisser place à sa créativité. Si ça vous intéresse, c'est disponible depuis le 7 décembre dernier, et visiblement, ça rencontre un certain succès.