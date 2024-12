Avis aux fans de LEGO et de l’univers du Seigneur des Anneaux : un nouveau set emblématique est en route. Selon des rumeurs récentes, Cul-de-Sac, le célèbre terrier de Frodon et Bilbon Sacquet, sera recréé dans un set LEGO Icons prévu pour le 1er avril 2025. Ce modèle, très attendu, promet de séduire autant les collectionneurs que les amateurs d’aventures en Terre du Milieu.

Un set LEGO plus accessible mais tout aussi magique

Contrairement aux gigantesques sets LEGO de Barad-Dûr ou de Fondcombe, Bag End sera plus compact avec ses 2017 pièces. Cela en fait une option idéale pour ceux qui cherchent un modèle détaillé sans plonger dans des constructions interminables. Côté prix, aucune information officielle n’a encore été révélée, mais on parle d’une fourchette comprise entre 180 et 250 euros. Ce serait donc l’un des sets Seigneur des Anneaux les plus abordables depuis la relance de la gamme en 2023.

L'ancienne version de 2012.

Une version revisitée de Hobbiton

Les fans de longue date se souviendront peut-être du set Cul-de-Sac de 2012, inspiré de Le Hobbit : Un voyage inattendu. Ce nouveau modèle, lui, sera beaucoup plus détaillé et intégrera la gamme LEGO Icons. On peut s’attendre à une reproduction fidèle du terrier de Bilbon, avec des finitions soignées et des clins d’œil à l’univers des deux trilogies. De quoi embellir les étagères des passionnés et plonger dans l’ambiance paisible de la Comté.

Un des gros points forts de ce set pourrait être sa collection de minifigurines. Bien que LEGO n’ait encore rien confirmé, il est presque certain que des personnages emblématiques feront leur apparition. On peut imaginer Frodon, Bilbon, Sam, et peut-être même des personnages secondaires pour enrichir la scène. Ce serait aussi une excellente opportunité de mélanger les héros des Seigneur des Anneaux et ceux du Hobbit.

Depuis le retour des sets Seigneur des Anneaux en 2023, LEGO semble vouloir frapper fort avec des modèles variés et emblématiques. Après des sets imposants comme Fondcombe, celui-ci pourrait être une alternative plus abordable mais tout aussi impressionnante. Ce choix de diversifier la taille et le prix des modèles permet à un public plus large d’accéder à ces pièces incontournables. Avec sa sortie prévue pour le 1er avril 2025, l’attente risque d’être longue.

Source : falconbricks