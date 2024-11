Depuis de nombreuses années, LEGO explore les univers emblématiques de la pop culture, offrant aux fans de tous âges des sets inspirés de franchises cultes. Star Wars, Harry Potter, Marvel… les licences les plus aimées prennent vie en briques colorées. Cette fois, c'est DC qui aurait le droit à un nouveau set.

LEGO préparerait un beau set DC

Bonne nouvelle pour les fans de Batman et de LEGO : un tout nouveau set LEGO Arkham Asylum pourrait débarquer l’été prochain ! D’après des rumeurs récentes, LEGO DC travaille sur un modèle impressionnant de l’asile emblématique de Gotham, prévu pour l’été 2025. Ce set, dont le prix serait fixé à 399,99 dollars, s’annonce massif, riche en détails et parfait pour les collectionneurs et passionnés.

Ce n’est pas la première fois que LEGO s’attaque à Arkham Asylum. On se souvient des précédentes versions, sorties en 2006, 2013, et pour le film LEGO Batman en 2017. Mais cette nouvelle édition promet de surpasser toutes les précédentes. Elle pourrait être au moins deux fois plus grande que la version de 2017, avec des détails bien plus poussés et une conception encore plus immersive.

Pour l’instant, LEGO n’a pas révélé le nombre de pièces exactes, mais le prix laisse penser que ce set sera parmi les plus élaborés de l’univers DC. Sa sortie est prévue pour l’été 2025, mais la date exacte reste à confirmer. Les fans devront donc patienter pour en savoir plus.

Ancien set DC

Plus de dix minifigurines au programme ?

L’un des atouts de ce set Arkham Asylum serait le grand nombre de minifigurines incluses. Plus de dix figurines seraient prévues, avec de nombreux personnages iconiques de l’univers de Batman. Cette nouvelle version pourrait également proposer des réinterprétations de certains héros et vilains, offrant aux collectionneurs l’occasion de compléter ou renouveler leurs figurines.

Enfin, on peut facilement imaginer Batman lui-même en version classique. Le Joker serait évidemment de la partie, peut-être avec Harley Quinn à ses côtés, ajoutant un duo aussi chaotique qu’iconique. Arkham ne serait pas complet sans d’autres vilains comme Double-Face, L'Épouvantail ou encore le Pingouin, chacun apportant son caractère unique. Poison Ivy et Mr. Freeze, habitués d'Arkham, pourraient également être inclus pour représenter la diversité de l’univers de Gotham. Pour compléter l’ensemble et donner vie à l’atmosphère de l’asile, des figurines de gardes, de médecins ou même du Dr Jeremiah Arkham en personne seraient idéales.

Source : falconbricks