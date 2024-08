Une fois de plus, LEGO impressionne avec l'annonce d'un set tout simplement magnifique. Ça risque bien d'être un énorme carton vu la beauté de l'ensemble.

LEGO s'attaque vraiment à toutes les grandes licences de la pop culture. Outre Star Wars, Jurassic Park ou encore Harry Potter, nous avons aussi droit à la beauté des films de l'univers de Tim Burton en format petites briques. Cette fois, il s'agit tout simplement du très apprécié (et surtout très culte) L'Étrange Noël de Monsieur Jack.

Un set LEGO tout simplement somptueux

Les fans de l'univers gothique et féérique de Tim Burton vont être ravis ! LEGO vient d'annoncer la sortie prochaine d'un nouveau set inspiré du film d'animation culte, L'Étrange Noël de Monsieur Jack. Le set LEGO inclut des modèles à connecter de trois lieux emblématiques du film : la montagne en spirale avec le cimetière, la maison de Jack Skellington, et la mairie d'Halloween. Chaque lieu est conçu pour capturer l'essence visuelle du film, avec des détails minutieusement reproduits. Par exemple, on y retrouve la baignoire ambulante, l'ardoise avec la formule de Noël de Jack. Mais aussi le pupitre dans la mairie où Jack prononce son discours sur Noël.

Les amateurs du film de Tim Burton seront ravis de retrouver huit personnages clés sous forme de minifigurines LEGO : Jack Skellington, Sally, le Père Noël, Am, Stram, Gram, Zero le chien, et une figurine en briques du Maire avec deux visages interchangeables. Ces personnages permettent aux fans de recréer leurs scènes préférées ou d'imaginer de nouvelles aventures dans l'univers unique d'Halloween Town.

Une sortie pour bientôt

Outre les minifigurines et les décors emblématiques, ce set se distingue par des détails réalistes et soignés. La montagne en spirale est rehaussée par une lune en arrière-plan, un élément visuel emblématique du film. La maison de Jack, quant à elle, permet de soulever le toit pour révéler la formule de Noël, ajoutant une dimension interactive à l'expérience de construction. La mairie est équipée d'un pupitre où Jack peut être placé pour prononcer son discours.

Le set inclut également un livret avec des interviews du fan-concepteur et du designer LEGO à l'origine du projet. Ce livret enrichit l'expérience en offrant un aperçu des coulisses de la création du set. Et des instructions détaillées pour guider les constructeurs étape par étape. Pour le prix, il faut débourser 199 euros avec une sortie le 6 septembre.









Source : LEGO