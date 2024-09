Si vous avez envie de vous offrir un nouveau set LEGO, sachez que de belles nouveautés viennent de sortir, et elles sont vraiment tentantes. De quoi faire chauffer la carte bancaire.

Les amateurs de LEGO et de culture pop seront ravis avec l’arrivée de deux nouveaux sets à collectionner. Que vous soyez un passionné des films d’animation Disney ou un fan de l’univers de Batman, ces modèles promettent une expérience de construction unique. Et ils sont absolument magnifiques !

La magie Disney avec LEGO

Le premier set à découvrir est LEGO Ideas La magie Disney (21352). Ce modèle, composé de 1 103 pièces, plonge les adultes dans l’univers intemporel des classiques Disney. Parfait pour ceux qui souhaitent revivre des moments marquants de leur enfance. Notons que ce set propose des scènes et personnages emblématiques, offrant une belle dose de nostalgie.

Parmi les personnages, on retrouve Mickey Mouse en Apprenti Sorcier, la toute première minifigurine de Belle avec sa rose enchantée, ainsi que Simba au sommet du Rocher des Lions. D’autres scènes incontournables incluent Geppetto sur son radeau dans Pinocchio, Lilo surfant dans Lilo et Stitch, et Bruno dans la maison Madrigal d’Encanto.

Chaque vignette capture des moments inoubliables, comme Sébastien et Polochon dans La Petite Sirène ou les balais de Fantasia transportant de l'eau. En plus de son aspect nostalgique, ce modèle est pensé pour être exposé. Avec des dimensions de 19 cm de haut, 27 cm de large et 17 cm de profondeur, il trouvera facilement sa place dans toute collection.

Les instructions de montage sont disponibles sous forme de livret et via l’application LEGO Builder. Cela permet d'offrir ainsi une expérience de construction fluide et interactive. Par contre, il faut débourser 99,99 euros pour se le procurer.







Changement d'ambiance

Après avoir exploré l’univers magique de Disney, passons maintenant à un autre classique incontournable de la culture pop : l’univers de Batman. Les amateurs du Chevalier Noir et de la culture des années 60 vont adorer ce second set LEGO. Celui-ci rend hommage à l’une des voitures les plus emblématiques de la télévision.

Le set LEGO DC Batman : La Batmobile de la série TV classique (76238) est un hommage à la célèbre voiture de Batman de la série télévisée de 1966. Avec ses 1 822 pièces, ce modèle est parfait pour les amateurs de construction et les fans de Batman, tout en séduisant ceux qui apprécient l'esthétique des années 60.

Ce set recrée avec précision la Batmobile avec ses détails iconiques. Notamment un pare-brise moulé, des roues mobiles, et un coffre ouvrant abritant le Bat-ordinateur. Il est également livré avec une minifigurine de Batman, fidèle à son costume classique de 1966. L'ensemble est complète avec sa cape et son Batarang. Pour ce set, il faut débourser 149,99 euros.







Source : LEGO