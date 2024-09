Les sets LEGO se multiplient à vue d’œil chaque mois avec une tonne de nouveautés annoncées. Ce qui nous intéresse principalement, ce sont les belles pièces ou alors les sets qui représentent nos licences de jeux vidéo fétiches ou de toute la sphère geek. Et quoi de plus culte et geek que l’un des héros de comics les plus appréciés de tous les temps ? Non, ce n’est pas Superman ni Spider-Man, ce ne sont pas vraiment des habitués chez LEGO. Là, on parle d’une star qui fuit généralement la lumière, sauf lorsqu’il s’agit de faire des partenariats avec le célèbre constructeur de jouets : Batman.

LEGO lancera bientôt un nouveau set collector Batman !

C’est en effet un nouveau set du Chevalier Noir qui a été repéré dans la boutique australienne. Un kit de collection puisque visiblement limité et fourni avec un petit livret. Ce set représente évidemment notre héros fétiche qui pourra revêtir pas moins de 8 de ses costumes les plus cultes. Ce set événement pour fêter les 85 ans du justicier de DC Comics sera composé d’un peu plus de 300 briques avec le style très singulier BrickHeadz, sorte de Funko Pop à la sauce LEGO. Collector, ce set limité LEGO Batman n’a pas encore de prix ni de date de disponibilité précise. On a pour le moment que quelques visuels à se mettre sous la dent. C’est toujours mieux que rien.