En plus de surfer sur de grosses licences du cinéma et de la pop culture telles que Star Wars, Jurassic Park, ou même encore Twilight, LEGO propose aussi des sets basés sur des jeux vidéo. Notamment avec des titres bien connus de chez Nintendo comme Animal Crossing ou encore Mario. Et justement, ce sont ces derniers qui nous intéressent puisqu'ils permettent de découvrir de belles promotions à l'occasion du mois de mars. Car au cas où vous auriez oublié, le 10 mars c'est le Mario Day (MAR10). Tout un programme.

LEGO et Mario, une belle histoire d'amour

Du 4 au 11 mars, pour fêter Mario de la plus belle des façons, on peut profiter de belles promotions sur des sets LEGO. Il s'agit surtout de belles extensions pour des sets très appréciés. On retrouve notamment :

Ensemble d’extension Bataille au château de Bowser

L'Ensemble d'extension Bataille au château de Bowser Skelet (71423) permet aux fans de créer une version LEGO de l'univers Super Mario Destiné aux enfants de 8 ans et plus, ce set de 1 321 pièces comprend cinq personnages de l'univers Mario et propose une expérience de jeu interactive. Les éléments notables incluent une entrée en forme de mâchoire de Bowser, des mécanismes pour sauver un Toad violet et vaincre des ennemis, ainsi que plusieurs zones secrètes et défis. Un Pack de démarrage LEGO Super Mario est nécessaire pour le jeu interactif. Ce set est idéal pour agrandir les autres.

Ensemble d'extension Le château de Peach

L'Ensemble d'extension Château de Peach (71408) pour LEGO Super Mario permet lui de construire et d'explorer le château emblématique de Peach. Idéal pour les joueurs de 8 ans et plus, ce set inclut des personnages comme Bowser, Ludwig, Toadette, un Goomba et un Bob-omb, ainsi que des éléments interactifs tels qu'un tuyau spécial Château de Peach, une brique d'action Temps, et une salle du trône avec une fonction de rotation pour révéler Bowser. Avec 1 216 pièces, c'est tout de même un beau set.

Course de chariot de mine de Diddy Kong

L'Ensemble d'extension Course de chariot de mine de Diddy Kong (71425) permet aux fans de construire une aventure inspirée de l'univers de Donkey Kong. Ce set offre la possibilité de piloter un chariot de mine et d'effectuer plusieurs défis comme renverser un Squalus, terrasser une Taupe minière et découvrir des bananes cachées sous un rocher. Le kit comprend quatre figurines du monde de Donkey Kong, dont Funky Kong et Diddy Kong, et propose des éléments interactifs comme une boutique d'avion. Adapté pour les enfants de 8 ans et plus, ce set de 1 157 pièces encourage la construction créative et peut être combiné avec d'autres ensembles LEGO Super Mario.

L'ensemble des sets LEGO Mario en promo