Le Black Friday s’invite aussi chez LEGO cette année avec de très nombreuses offres. Des revendeurs partenaires proposent évidemment leurs lots de soldes, comme CDiscount par exemple, mais la boutique officielle de LEGO aussi et certains sets sont sublimes. Cerise sur le gâteau, en plus de faire des économies, vous recevrez un cadeau pour tout achat dans la boutique officielle de LEGO. C’est le moment ou jamais de vous faire plaisir ou de préparer quelques cadeaux de Noël en avance.

Une tonne de sets LEGO en promo, jusqu'à -40% et des cadeaux en prime

Alors que les fêtes de fin d'année approche, LEGO propose une quantité folle de promotions. Pour le Black Friday, la boutique de briquettes casse les prix de très nombreux sets, dont certains issus de licence culte comme Disney ou encore Mario. On retrouve aussi quelques sets uniques en leur genre comme ce superbe Avion de lutte contre l'incendie ou encore la Grand-Rue, une très belle pièce. Pour les plus petits, LEGO propose trois calendriers de l'avent. L'un est basé sur l'univers LEGO, tandis que les autres lorgnent du côté de Marvel et Disney. De quoi faire briller quelques yeux avant Noël.

Cerise sur le gâteau, sachez que LEGO offre en plus des cadeaux sous condition d'achat. Un bonus pour les amoureux de jouet en brique. Tous les achats de sets en promotions sont éligibles à l'offre bien évidement.

Pour tout achat de 170€ ou plus (hors précommandes) un set Train des fêtes offert .

. Pour tout achat de 250€ ou plus (hors précommande) un set Tourne-disque Vintage offert.

En supplément, pour l'achat de la boîte LEGO Icons Endurance (visible ci-dessous), un set Canot de sauvetage de Shackleton est offert.

Calendrier de l'Avent LEGO pour petits et grands

Chaque jour est une fête avant Noël, encore plus lorsque votre enfant peut collectionner des LEGO aux couleurs de ses héros favoris Disney ou issu de l'univers Spider-Man.

De très beaux sets qui impressionnent sont aussi en solde

Une superbe reproduction d'un Canadair comprenant 1134 briques LEGO pour une maquette de 60 cm de large, 59cm de long et 18cm de hauteur. Une très, très belle pièce donc. Si vous n'êtes pas fans d'aviation, mais plutôt branché musique, vous pourrez trouver le décor complet d'un clip marquant du groupe BTS. Ou alors, jeter votre dévolu sur une construction unique, la Grand-Rue et ses boutiques qui fourmille de détails. Là aussi, la pièce est sublime.

LEGO Mario et Sonic passent aussi dans le tuyau des bonnes affaires

Les deux héros légendaires du jeu vidéo ont aussi le droit à leurs sets LEGO et certains d'entre eux sont même en promo pour le Black Friday 2024. On retrouve notamment le récent set Donkey Kong, extension de la collection Mario, mais aussi deux très beaux sets pour Sonic, dont le principal, Green Hill. De jolies pièces pour qui veut commencer ou continuer sa collection.

Des sets LEGO Disney pour retourner en enfance, ou y rester

Plusieurs sets Disney sont également en promo pour ce Black Friday 2024, et c'est notamment le film d'animation Wish, l'un des plus modernes et des plus beaux longs métrages de ces dernières années, qui est à l'honneur. On retrouvera la chaumière d'Asha fidèlement représenté tout en briquettes, mais également l'imposant château de Magnifico qui porte décidément bien son nom.

Un peu de Batman et Marvel pour les super héros que vous êtes

On a tous un super-héros caché en nous, il suffit de l'éveiller. Avis aux petits et grands enfants, ceux qui n'ont pas envie de grandir, LEGO met en avant quelques sets sympas aux couleurs de Batman et de plusieurs héros de l'écurie Marvel.