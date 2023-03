Annoncé sans crier gare, LEGO 2K Drive est LE prochain gros jeu de la célèbre marque de jouet. La firme et l’éditeur 2K misent d’ailleurs très très gros et y voient une véritable franchise.

Vous vous souvenez de ce crossover improbable, mais délicieux, entre LEGO et Forza Horizon 4 ? Et bien il semblerait que cette très bonne extension ait fini par donner des idées à la firme LEGO qui s’est alors associé à 2K pour nous pondre leur propre Forza Horizon maison ave LEGO 2K Drive. Et les deux partenaires ont déjà de la suite dans les idées. Beaucoup de suites.

LEGO 2K Drive, la nouvelle grosse franchise de 2K ?

C’est en tout cas ce qui l’en ressort d’une interview de Mark Pierce, producteur exécutif de LEGO 2K Drive qui s’est entretenu avec nos camarades de chez VGC.

L’homme explique que ce prochain jeu LEGO a été conçu pour être le plus accessible possible. L’objectif ici est que tous les profils de joueurs puissent y trouver leur compte et s’amuser. 2K souhaite vraiment mettre le paquet et prévoit déjà plusieurs nouveaux épisodes en cas de réussite.

Nous voulons tous que cela puisse durer des années. Nous voulons qu'il y ait un LEGO 2K Drive 2, 3, 4 et 5. Nous avons prévu plusieurs choses à venir après le lancement qui nous permettront d'atteindre des niveaux que nous savons ne pas pouvoir atteindre dès la sortie du jeu. Nous voulons étendre la créativité au-delà des voitures. Nous aimerions pouvoir construire toutes sortes de choses. Mark Pierce via VGC

Un gros jeu fait pour durer

LEGO 2K Drive devrait donc avoir le droit à un suivi de tous les instants et promet déjà du contenu post-lancement. Des collaborations avec d’autres franchises seraient d'ailleurs déjà en discussion, bien que lorsqu’on le questionne sur le sujet, Mark Pierce préfère botter en touche.

Quoi qu’il en soit, il promet un jeu totalement démesuré avec un monde semi-ouvert composé de plusieurs régions aux biomes différents entièrement explorables. Il sera d’ailleurs possible d’y faire plusieurs activités, et même des quêtes annexes amusantes. Qui dit LEGO dit aussi construction. Ainsi, il sera possible de créer soi-même des bolides, qu’ils soient stylés ou complètement WTF. Vous pourrez d’ailleurs en changer à la volée, comme on peut le voir dans la dernière vidéo de présentation en date.

LEGO 2K Drive est attendu dès le 19 mai sur PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One et même sur Nintendo Switch.